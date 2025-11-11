विज्ञापन

Video: फराह खान और शिरीष कुंदर की शादी में शाहरुख खान और गौरी ने किया था कन्यादान, फराह खान ने बताई वजह 

फराह खान और शाहरुख खान लंबे समय से करीबी दोस्त हैं. दोनों का 2004 का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें शाहरुख खान और गौरी खान को फराह खान और शिरीष कुंदर की शादी में कन्यादान करते हुए देख सकते हैं.  

नई दिल्ली:

फराह खान और शाहरुख खान लंबे समय से करीबी दोस्त हैं और कई प्रोजेक्ट्स पर साथ काम कर चुके हैं. दोनों का 2004 का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें शाहरुख खान और गौरी खान को फराह खान और शिरीष कुंदर की शादी में कन्यादान करते हुए देख सकते हैं.  शादी का एक अंश, जो कभी सिमी गरेवाल के शो रेंडेज़वस में दिखाया गया था. जब उन्होंने फराह खान और शिरीष कुंदर का इंटरव्यू लिया था. एक बार फिर इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. एक इंटरनेट यूजर ने लिखा,  "यह कन्यादान नहीं है, और उस समय फराह का एक भाई और मां थीं." फराह खान ने इस कमेंट को हल्के में नहीं लिया और कहा, "मैंगलोर में केवल एक विवाहित जोड़ा ही कन्यादान कर सकता है... कृपया बकवास करते समय सावधान रहें."

सिमी गरेवाल के साथ एक पुराने इंटरव्यू में, फराह खान ने बताया कि कैसे गौरी को शिरीष कुंदर के बारे में पता चला. फराह ने याद करते हुए कहा, "हम (शिरीष और मैं) एडिटिंग रूम में एक प्रोमो कर रहे थे. वह आईं और हमें देखा. फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा, 'तुमने हमसे झूठ बोला. मैं समझ सकती हूं कि तुम दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हो.' मैंने कहा, 'नहीं,' क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि क्रू को पता चले. उन्होंने माहौल भांप लिया." जब उनसे पूछा गया कि क्या शाहरुख ने गौरी के बाद फ़ोन किया था, तो फराह ने बताया, "नहीं, उन्होंने नहीं किया. शाहरुख के घर पर 'मैं हूं ना' की सक्सेस पार्टी थी और मैंने शिरीष को सभी से मिलवाया था."

साथ ही उन्होंने बताया कि शाहरुख खान और गौरी खान ने कन्यादान कैसे किया. दोनों 1990 के दशक से दोनों एक-दूसरे को जानते हैं. शाहरुख खान ने फराह खान द्वारा निर्देशित फिल्मों - मैं हूं ना, ओम शांति ओम और हैप्पी न्यू ईयर में भी काम किया है.

