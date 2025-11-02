विज्ञापन

फराह खान ने दिखाई शाहरुख खान के 60वें जन्मदिन की पहली फोटो! सेलेब्स ने बधाई देना किया शुरू

शाहरुख खान 60वां जन्मदिन मना रहे हैं, जिसके चलते फराह खान, मनीष मल्होत्रा जैसे सेलेब्स ने उन्हें बधाई देना शुरू कर दिया है.

Read Time: 1 min
Share
फराह खान ने दिखाई शाहरुख खान के 60वें जन्मदिन की पहली फोटो! सेलेब्स ने बधाई देना किया शुरू
फराह खान ने शाहरुख खान को बर्थडे विश किया
नई दिल्ली:

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान आज यना 2 नवंबर 2025 को अपना 60वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसके चलते सोशल मीडिया पर फैंस और सेलेब्स ने बधाईयां देने का सिलसिला शुरू कर दिया है. हालांकि इस बार मन्नत में नहीं बल्कि अलीबाग में सिंपल और इंटिमेट बर्थडे किंग खान ने सेलिब्रेट किया है, जिसकी तस्वीर उनकी खास दोस्त और डायरेक्टर फराह खान ने शेयर की है, जो वायरल हो रही है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि हर बार की तरह मन्नत में इस बार शाहरुख खान बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकते क्योंकि किंग खान के घर पर रेनोवेशन का काम चल रहा है.

फराह खान की बात करें तो उन्होंने एसआरके के बर्थडे पर कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जो कि उनके मिडनाइट बर्थडे सेलिब्रेशन की हैं. फराह खान तस्वीरों में बर्थडे ब्वॉय शाहरुख खान को गाल पर किस करते हुए नजर आ रही हैं. फोटो में शाहरुख खान ग्रे टीशर्ट और मैचिंग बिन्नी के साथ बैगी पैंट्स में नजर आ रहे हैं. जबकि फराह खान कैजुअल पिंक टॉप और ब्लैक पैंट्स में दिख रही हैं. पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा, हैप्पी बर्थडे किंग यानी एसआरके. अगले 100 सालों तक राज करो.

गौरतलब है कि रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि शाहरुख खान के करीबी दोस्त, करण जौहर, फराह खान, नव्या नवेली नंदा समेत कुछ ही लोगों ने किंग खान के इंटिमेट बर्थडे सेलिब्रेशन में शिरकत की है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Srk Birthday, Shah Rukh Khan Birthday, 60th Birthday Celebration, Farah Khan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com