विंदु दारा सिंह की रशियन बीवी की 10 फोटो, तब्बू की बहन से हुई थी पहली शादी, सातवीं देख बोलेंगे- लकी मैन

विंदू दारा सिंह की विदेशी पत्नी डीना उमारोवा की खूबसूरती के आगे बड़ी-बड़ी एक्ट्रेस पानी भरती नजर आएंगी. दारा सिंह की रशियन डॉटर-इन-लॉ को देखने के बाद आप भी कहेंगे- बहू हो तो ऐसी!

Read Time: 3 mins
विंदु दारा सिंह की पत्नी डीना उमारोवा की 10 खूबसूरत फोटो
नई दिल्ली:

अजय देवगन स्टारर कॉमेडी ड्रामा फिल्म सन ऑफ सरदार 2 समेत कई फिल्मों में नजर आए दारा सिंह के बेटे विंदू दारा सिंह अपनी रशियन पत्नी डीना उमारोवा के चलते भी चर्चा में रहते हैं. विंदू की विदेशी पत्नी खूबसूरती में किसी बॉलीवुड हसीना से कम नहीं हैं. डीना एक्टर की दूसरी पत्नी हैं. इससे पहले विंदू ने बॉलीवुड एक्ट्रेस फराह नाज आजमी से शादी रचाई थी. फराह बॉलीवुड एक्ट्रेस तब्बू की बड़ी बहन हैं. तो जानते हैं कौन हैं विंदू दारा सिंह की रशियन पत्नी और दारा सिंह की बहू डीना उमारोवा और साथ ही देखेंगे उनकी ये 10 खूबसूरत तस्वीरें.

विंदू दारा सिंह ने साल 1996 में बॉलीवुड एक्ट्रेस फराह नाज आजमी से शादी रचाई थी और साल 2002 में उनका तलाक हो गया था. इस शादी से विंदू दारा सिंह को एक बेटा भी हुआ था.

साल 2002 में तलाक के चार साल बाद रशियन मॉडल डीना उमारोवा उनके जीवन में प्यार बनकर आईं. साल 2006 में विंदू ने कोई देर ना करते हुए डीना से शादी रचाई और दोबारा अपना घर बसा लिया.

डीना एक शानदार मॉडल रही हैं और इसका अंदाजा उनकी खूबसूरती देखकर ही लगाया जा सकता है. जब आप डीना के इंस्टाग्राम अकाउंट पर नजर डालेंगे तो आपको उनकी एक से एक खूबसूरत तस्वीर देखने को मिलेगी.

डीना एक ब्यूटी सप्लायर कंपनी बेसो इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड की मालकिन हैं, जो महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में ब्यूटी प्रोडक्ट्स सप्लाई करते हैं. शादी से पहले डीना बतौर मॉडल ही काम करती थीं.

शादी के बाद डीना ने मॉडलिंग से किनारा कर लिया और ब्यूटी प्रोडक्ट्स कंपनी को संभालने का काम शुरू किया. आपको बता दें, डीना अपने पति संग डांस रियलिटी शो में भी भाग ले चुकी हैं.

डीना और विंदू दारा सिंह ने डांस रियलिटी शो नच बलिए सीजन 6 में बतौर जोड़ी भाग लिया था और दर्शकों को उनकी जोड़ी बहुत पसंद आई थी. इसके बाद डीना को फिर कभी पर्दे पर नहीं देखा गया.

डीना अब अपनी कंपनी का काम संभालती हैं और इंस्टाग्राम पर अपने प्रोडक्ट्स के साथ-साथ अपनी खूबसूरत और स्टनिंग तस्वीरें भी शेयर करती रहती हैं. डीना का मॉडलिंग लुक आज भी बरकरार है.

रशियन मॉडल की तस्वीरों से पता चलता है कि वह आज भी किसी फिल्मी हसीना से कम सुंदर नहीं हैं. इंस्टाग्राम पर डीना को फिलहाल 12.5 हजार फैंस फॉलो करते हैं और उनकी तस्वीरों को लाइक करते हैं.

विंदू दारा सिंह और डीना को इस शादी से एक बेटी भी हुई है, जिसका नाम अमेलिया रंधावा है. अमेलिया खूबसूरती में मां से जरा भी कम नहीं हैं और वो भी अपनी की तरह सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं.

अमेलिया अपनी मां के ब्रांड का चेहरा भी हैं और कई विज्ञापनों पर उनकी तस्वीरें देखने को मिलेंगी. अमेलिया आज 18 साल की हैं और बेहद खूबसूरत भी हैं. विंदू दारा सिंह भी अपनी बेटी की तस्वीरें शेयर करते रहते हैं.

