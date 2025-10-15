विज्ञापन

दिग्गज एक्ट्रेस और डांसर मधुमती का 87 वर्ष की उम्र में निधन, इंडस्ट्री में शोक की लहर

दिग्गज एक्ट्रेस और क्लासिकल डांसर मधुमती (Madhumati) का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है. सिनेमा की दुनिया में उन्होंने अपनी अनोखी पहचान बनाई थी और उन्हें उनके दौर की महान परफॉर्मर्स जैसे हेलेन से भी तुलना की जाती थी.

दिग्गज एक्ट्रेस मधुमती का निधन
नई दिल्ली:

दिग्गज एक्ट्रेस और क्लासिकल डांसर मधुमती (Madhumati) का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है. सिनेमा की दुनिया में उन्होंने अपनी अनोखी पहचान बनाई थी और उन्हें उनके दौर की महान परफॉर्मर्स जैसे हेलेन से भी तुलना की जाती थी. मधुमती अपनी बेहतरीन डांस स्किल्स और अभिनय के लिए जानी जाती थीं. उन्होंने कई यादगार फिल्मों में काम किया, जिनमें आंखें, टॉवर हाउस, शिकारी, मुझे जीने दो जैसी फिल्में शामिल हैं. उनके निधन की खबर से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है.

अभिनेता विंदु दारा सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दुख जताते हुए लिखा- 'आपकी आत्मा को शांति मिले हमारी टीचर और गाइड. #Madhumati ji. हममें से कई लोगों के प्यार और आशीर्वाद से भरपूर, जिन्होंने इस लेजेंड से नृत्य सीखा, एक सुंदर जीवन जीया".

महाराष्ट्र में 1938 में जन्मीं मधुमती ने 1957 में एक अनरिलीज्ड मराठी फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी. बचपन से ही उन्हें डांस का जुनून था. उन्होंने भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी और कथकली जैसे शास्त्रीय नृत्यों में ट्रेनिंग ली थी. फिल्मी दुनिया में उन्होंने डांस परफॉर्मेंस से खास पहचान बनाई और कई सुपरहिट गानों में अपने डांस का जलवा बिखेरा.

मधुमती ने मात्र 19 साल की उम्र में मशहूर डांसर दीपक मनोहर से शादी की थी, जो उनसे उम्र में काफी बड़े थे और पहले से चार बच्चों के पिता थे. उनकी मां इस रिश्ते से खुश नहीं थीं, लेकिन मधुमती ने अपने फैसले पर डटी रहीं और जीवनभर अपने पति के साथ रहीं. उनके निधन से भारतीय सिनेमा ने एक बेहतरीन आर्टिस्ट और डांसर को खो दिया है.

