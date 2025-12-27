विज्ञापन

जब मीका सिंह ने सलमान खान के कहने पर गाने से हटाया था कैटरीना कैफ का नाम, फिर इस एक्ट्रेस सुझाया नाम

नई दिल्ली:

सलमान खान और मीका सिंह की एक ऐसी दोस्त हैं, जो उनके लिए बेहद खास हैं. प्रोफेशनल लाइफ ही नहीं, पर्सनल लाइफ में भी ये बेहद करीबी हैं. सुपरस्टार शनिवार को 60 साल के हो गए. उनके करीबी दोस्त और सिंगर मीका बर्थडे पार्टी में पहुंचे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिंगर ने एक बार सलमान के कहने पर अपने गाने के बोल बदल दिए थे? एक पुराने इंटरव्यू में मीका सिंह से पूछा गया कि क्या यह अफवाहें सच हैं कि उन्होंने अपने गाने के बोल में एक शब्द बदला था.

जिस गाने की बात हो रही है, वह 2011 की फ़िल्म लूट का 'सारी दुनिया मेरे इस...', जिसमें सुनील शेट्टी, गोविंदा और जावेद जाफ़री थे. मीका ने कहा था कि अफवाहें सच थीं. "हां जी किया था मैंने चेंज, पर वो नाराज़ नहीं थे. लूट तो पहले आ गई, लूट के बाद मैंने बहुत सारे गाने गाए, लूट तक तो मेरा कोई गाना था ही नहीं उनके साथ." हां, मैंने इसे बदला था, लेकिन सलमान कभी इस बात से नाराज़ नहीं हुए.

उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने जानबूझकर अपने गाने में कैटरीना शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि वह फ़िल्म की ज़रूरतों के हिसाब से गाने बनाते हैं. उस गाने में कैरेक्टर ही ऐसा था कि उसमें बहुत सारे शब्द ऐसे गाने के मैंने लिए, फिर मैंने उनके कहने पर मैंने नाम चेंज कर लिया. सलमान ने नाम बदलने का सुझाव दिया और मैंने कैटरीना की जगह जैकलिन कर दिया.

2011 की लूट के बाद से एक्टर और सिंगर ने एक साथ कई गानों पर काम किया है. मीका ने बजरंगी भाईजान के 'आज की पार्टी', सुल्तान के '440 वोल्ट' और किक के 'जुम्मे की रात' जैसे गानों में अपनी आवाज़ दी है..

