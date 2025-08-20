'ऊई अम्मा' सॉन्ग 39 करोड़ के पार, लेकिन राशा थडानी की 80 करोड़ की फिल्म ने कमाए थे सिर्फ 7 करोड़

रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी (Rasha Thadani) बॉलीवुड में कदम रख चुकी हैं. उनकी पहली फिल्म आजाद अजय देवगन के भतीजे अमन देवगन के साथ आई थी. राशा ने इसी साल डेब्यू किया है. फैंस राशा की फिल्म से काफी उम्मीदें लगाकर बैठे थे मगर ये बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई है. फिल्म अपने बजट का 10 परसेंट भी नहीं कमा पाई है. मगर फिल्म का एक गाना खूब वायरल हुआ है जिसमें राशा के डांस से लोगों का दिल जीत लिया है. इस गाने का नाम 'ऊई अम्मा' है. ये गाना आज भी पार्टी की जान बना हुआ है.

रवीना टंडन (Raveena Tandon) की बेटी की डेब्यू फिल्म हुई फ्लॉप

राशा थडानी की 'आजाद' की बात करें तो इसे अभिषेक कपूर ने डायरेक्ट किया है. ये एक पीरियड फिल्म है जिसमें राशा और अमन के साथ अजय देवगन और डायना पेंटी अहम किरदार निभाते नजर आए थे. 17 जनवरी 2025 को रिलीज हुई आजाद ने पहले दिन सिर्फ 1.12 करोड़ की कमाई की थी. 80 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म सिर्फ 7 करोड़ का लाइफटाइम कलेक्शन कर पाई है. किसी को भी ये फिल्म पसंद नहीं आई है.

ऊई अम्मा (Uyi Amma) से छाईं राशा थडानी

आजाद फिल्म लोगों को बेशक पसंद नहीं आई हो लेकिन इसका गाना ऊई अम्मा लोगों का दिल जीत चुका है. जिस दिन ये गाना रिलीज हुआ है उसी दिन से लोग इसके फैन हो गए थे. राशा ने अपने ठुमकों से सभी को इंप्रेस कर दिया था. गाने में उनके एक्सप्रेशन से लेकर डांस मूव्स तक हर चीज एकदम परफेक्ट है. इसी वजह से इस गाने को अब तक 39 करोड़ व्यूज (296 मिलियन व्यूज) मिल चुके हैं. ऊई अम्मा गाना अब हर पार्टी की जान बन चुका है. बच्चों को भी ये गाना खूब पसंद आता है. डेब्यू फिल्म के बाद से राशा किसी फिल्म में नजर नहीं आई हैं. फैंस को अब उनके अगले प्रोजेक्ट का इंतजार है.