रवीना टंडन की अलमारी से बेटी राशा थड़ानी चुराती हैं चीजें, बोलीं- 90 के दशक के...

बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन अपनी शानदार एक्टिंग से हमेशा से फैंस का दिल जीतती आई हैं. रवीना की एक्टिंग के लोग आज भी दीवाने हैं. रवीना की बेटी राशा थडानी भी अब बॉलीवुड में कदम रख चुकी हैं. राशा की डेब्यू फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं कर पाई है लेकिन उनकी एक्टिंग से लोग काफी इंप्रेस हुए थे. राशा ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में बताया है कि वो अपनी मां की अलमारी से कई चीजें चुराया करती थीं. उन्होंने खुद इसका खुलासा किया है. राशा अपनी मां की अलमारी से क्या चुराती थीं ये सुनकर आप भी चौंक जाएंगे.

मां की अलमारी से ये चुराती थीं राशा

बॉलीवुड हंगामा को दिए इंटरव्यू में राशा ने स्टाइल को लेकर बात की. जब उनसे तीन शब्दों में अपनी स्टाइल बताने के लिए कहा गया, तो राशा ने कहा- कंफर्टेबल, चिक और ट्रेंडी. उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उनकी सबसे बड़ी स्टाइल इंस्पिरेशन उनके घर से है—उनकी मां, एक्ट्रेस रवीना टंडन. मैं हर चीज चुरा लेती हूं. ये मेरा वॉर्डरोब है... 90 के दशक के उनके सनग्लासेस और बेल्ट... कमाल के.

राशा के फैशन रूल्स और स्टाइल टिप्स

राशा ने अपने फैशन रूल्स के बारे में बताया कि उन्हें कैप्रीज ज्यादा पसंद नहीं हैं. उन्होंने कहा- मुझे कैप्रीज ज्यादा पसंद नहीं हैं. उनके लिए आराम सबसे ज़रूरी है. जिस चीज में आप सहज नहीं हैं, वो साफ दिखाई देती है. इसलिए आप जो भी पहनें, उसमें आत्मविश्वास से भरपूर रहें.

राशा थडानी के आने वाले फिल्मी प्रोजेक्ट्स

राशा के वर्कफ्रंट की बात करें तो उन्होंने आजाद फिल्म से अमन देवगन के साथ डेब्यू किया था. ये फिल्म इसी साल जनवरी में रिलीज हुई थी. ये फिल्म चल नहीं पाई थी लेकिन इसके गाने बहुत पसंद किए गए थे. इसका गाना ऊई अम्मा खूब वायरल हुआ है. राशा के पास इस समय फिल्मों की लाइन लगी हुई है. वो जल्द ही लाइकी लाइका फिल्म में अभय वर्मा के साथ नजर आने वाली हैं. ये फिल्म 2026 में रिलीज होगी.