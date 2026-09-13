CINTAA  चुनाव में उपासना सिंह आगे,  कुनिका सदानंद बोलीं- अब हमारी लड़ाई शुरू हुई है

सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन (CINTAA) के पुनर्मतदान की मतगणना शनिवार को पूरी हो गई, जिसमें उपासना सिंह और साहिला चड्ढा ने सबसे ज्यादा वोटों के साथ बढ़त बनाई. उपासना सिंह को 360 वोट मिले, जबकि साहिला चड्ढा को 357 वोट मिले. इसके बाद विकास वर्मा को 349 वोट, दीपक पराशर को 348 वोट, कुनिका सदानंद को 312 वोट, वर्षा उसगांवकर शर्मा को 306 वोट, नगमा मोरारजी को 290 वोट, निमई बाली को 266 वोट, अर्जुन (फिरोज खान) को 250 वोट, आसमानी ताही को 237 वोट, शहजाद खान को 234 वोट, मनीष कुमार चतुर्वेदी को 219 वोट, सपन कुमार भट्टाचार्य को 197 वोट, रंजीत कुमार सिंह को 184 वोट और रमाकांत बोरुडे को 176 वोट मिले.

कुनिका सदानंद ने कही ये बात

अपनी खुशी जाहिर करते हुए दीपक पराशर ने आईएएनएस से कहा, "मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी, मैं हैरान हूं. मैं बहुत अच्छे वोटों से जीता हूं. अब मैं सिर्फ अपने सिंटा सदस्यों के लिए काम करना चाहता हूं. मैं चाहूंगा कि वे वापस आएं और मेरे साथ काम करें. बहुत-बहुत धन्यवाद." कुनिका सदानंद ने भी कहा, "मैं उन सभी का बहुत आभारी हूं जिन्होंने मुझे वोट दिया और हमारी टीम को जिताया. अब हमारी लड़ाई शुरू हुई है. अब हमें काम करके दिखाना है कि हम सच में सक्षम हैं या नहीं. हमें दिखाना है कि उन्होंने हम पर भरोसा किया है."

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सिंटा के उन सभी सदस्यों को धन्यवाद देते हुए जिन्होंने उनके लिए वोट किया, कुनिका ने कहा, "मैं उन 571 लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगी जो मुझे वोट देने आए. उन्होंने विश्वास दिखाया और सिंटा को जिंदा रखने का साहस दिखाया." यह पुन: चुनाव फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज द्वारा आदेशित नए चुनावों पर रोक लगाने से अदालत के इनकार के बाद कराया गया था.

चर्चा में है CINTAA विवाद

21 सदस्यीय कार्यकारी समिति के 11 सदस्यों के सिंटा से इस्तीफा देने के बाद चुनाव कराया गया था. उन्होंने एसोसिएशन के भीतर तानाशाही रवैये का दावा किया था. इस बीच, अभिनेत्रियों और सिंटा पदाधिकारियों पूनम ढिल्लों और पद्मिनी कोल्हापुरे ने पहले सदस्यों की निजता के कथित उल्लंघन पर चिंता जताई थी और एसोसिएशन के डेटा तक पहुंच को लेकर उपासना सिंह से सवाल किया था.

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