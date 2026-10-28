Udta Teer Box Office Day 5: पांच दिन में कमाए 25 करोड़, लेकिन बजट से कोसों दूर है आयुष्मान खुराना की मूवी

Udta Teer box office collection day 5: आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की स्पाई कॉमेडी 'उड़ता तीर' ने मंगलवार, 27 अक्टूबर को भारत में 3.10 करोड़ रुपये की नेट कमाई के साथ सिनेमाघरों में अपना सफर जारी रखा. फिल्म की घरेलू नेट कमाई 25.85 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, जबकि भारत में इसका ग्रॉस कलेक्शन 30.78 करोड़ रुपये है. विदेशी बाजारों से मंगलवार को 1.00 करोड़ रुपये की कमाई हुई, जिससे कुल इंटरनेशनल ग्रॉस कलेक्शन 7.75 करोड़ रुपये हो गया है. अब तक फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 38.53 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. सैकनिल्क (Sacnilk) के अनुसार, मंगलवार का घरेलू कलेक्शन पिछले दिन की तुलना में 3.1% कम रहा. फिल्म के 5,854 शो दिखाए गए और दिन भर में लगभग 255,953 टिकट बिके. फिल्म देखने वालों की कुल संख्या (फुटफॉल) 1,301,371 तक पहुंच गई है.

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'उड़ता तीर' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में वीकडे पर गिरावट

फिल्म ने शुक्रवार, 23 अक्टूबर को 4.10 करोड़ रुपये की कमाई के साथ शुरुआत की थी. शनिवार को कलेक्शन बढ़कर 7.25 करोड़ रुपये हो गया और रविवार को यह 8.20 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. हालांकि, सप्ताह के दिनों में फिल्म की परफॉरमेंस में काफी सुस्ती दिखी. सोमवार को इसने 3.20 करोड़ रुपये कमाए. मंगलवार की कमाई में थोड़ी और गिरावट आई. ओपनिंग डे की परफॉरमेंस के हिसाब से यह फिल्म आयुष्मान खुराना की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्मों की लिस्ट में आठवें नंबर पर रही. हजारों शो में रिलीज होने के बावजूद यह स्पाई कॉमेडी अभिनेता की टॉप 5 ओपनिंग वाली फिल्मों में जगह नहीं बना पाई.

हिंदी वर्जन की ऑक्यूपेंसी में अंतर

मंगलवार को हिंदी वर्जन की कुल ऑक्यूपेंसी 21.82% रही. सुबह के शो में 7.23% ऑक्यूपेंसी रही, जबकि दोपहर के शो में यह 16.92% तक पहुंच गई. शाम के शो में ऑक्यूपेंसी 22.54% रही और रात के शो में यह 37.00% तक पहुंच गई.

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'उड़ता तीर' की कास्ट और कहानी

आकाश कौशिक द्वारा निर्देशित 'उड़ता तीर' में आयुष्मान खुराना और सारा अली खान लीड रोल में हैं. सहायक कलाकारों में राहुल बोस, राम कपूर, गुलशन ग्रोवर, मुकुल देव, सुहेल नय्यर, सुप्रिया पिलगांवकर, बृजेंद्र काला और संदीप आनंद शामिल हैं. फिल्म की कहानी एक पाकिस्तानी जासूस के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी याददाश्त चली जाती है और वह खुद को भारतीय आतंकवाद-रोधी अधिकारी मानने लगता है. गलत पहचान के कारण कई मजेदार उलझनें पैदा हो जाती हैं.