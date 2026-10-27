Udta Teer Box Office Day 4: आयुष्मान खुराना की फिल्म की कमाई में लगा ब्रेक, अब तक इतना हुआ कलेक्शन  

Udta Teer Box Office Day 4: आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की फिल्म Udta Teer की वीकेंड रफ्तार धीमी पड़ गई है. 'उड़ता तीर' ने भारत में चौथे दिन 22.70 करोड़ रुपये (नेट) की कमाई की है, जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 27.12 करोड़ रुपये रहा. विदेशों में 1 करोड़ रुपये की कमाई के साथ, फिल्म का कुल वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 33.87 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. 'उड़ता तीर' 23 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. एक शानदार ओपनिंग वीकेंड के बाद, 'उड़ता तीर' को सोमवार को बॉक्स ऑफिस पर भारी गिरावट का सामना करना पड़ा. आयुष्मान खुराना और सारा अली खान स्टारर इस स्पाई-कॉमेडी फिल्म की कमाई में चौथे दिन 60% से ज्यादा की गिरावट आई, हालांकि इसकी वर्ल्डवाइड कमाई लगातार बढ़ रही है.

चौथे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'सैकनिल्क' (Sacnilk) के अनुमानों के अनुसार, 'उड़ता तीर' ने चौथे दिन भारत में 5,805 शोज के जरिए 3.15 करोड़ रुपये (नेट) की कमाई की. भारत में फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 22.70 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 27.12 करोड़ रुपये है. विदेशों में फिल्म ने चौथे दिन 1 करोड़ रुपये की कमाई की, जिससे इसका कुल ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 6.75 करोड़ रुपये हो गया है. इसकी वर्ल्डवाइड ग्रॉस कमाई अब 33.87 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. चौथे दिन लगभग 1,70,915 लोगों ने 'उड़ता तीर' देखी, जिससे भारत में कुल दर्शकों की संख्या लगभग 10.43 लाख हो गई.

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देशभर के शहरों में कमाई

'ट्रैकटॉलीवुड' (TrackTollywood) के अनुसार, चौथे दिन शहरों के हिसाब से 'उड़ता तीर' की कमाई में मुंबई सबसे आगे रहा, जहां 44.75 लाख रुपये की कमाई हुई. इसके बाद दिल्ली में 42.74 लाख रुपये और बेंगलुरु में 20.97 लाख रुपये की कमाई हुई. राज्यों की बात करें तो, महाराष्ट्र 82.72 लाख रुपये की कमाई के साथ सबसे ऊपर रहा. इसके बाद उत्तर प्रदेश में 49.13 लाख रुपये और दिल्ली में 42.74 लाख रुपये की कमाई हुई. शहरों में सबसे ज्यादा ऑक्यूपेंसी बेंगलुरु में 22.7% रही, जबकि राज्यों में कर्नाटक 18.8% के साथ सबसे आगे रहा.

दिन-वार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'उड़ता तीर' ने भारत में पहले दिन 4.10 करोड़ रुपये (नेट) की कमाई के साथ शुरुआत की और दूसरे दिन 7.25 करोड़ रुपये कमाए. तीसरे दिन इसकी कमाई बढ़कर 8.20 करोड़ रुपये हो गई, जिससे फिल्म के ओपनिंग वीकेंड की कुल कमाई 19.55 करोड़ रुपये तक पहुंच गई. हालांकि, चौथे दिन फिल्म की कमाई गिरकर 3.15 करोड़ रुपये रह गई, जिससे भारत में इसकी कुल नेट कमाई 22.70 करोड़ रुपये हो गई.

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फिल्म के बारे में

पहली बार निर्देशन कर रहे आकाश कौशिक द्वारा लिखित और निर्देशित, 'उड़ता तीर' एक स्पाई-कॉमेडी (जासूसी कॉमेडी) फिल्म है. इसमें एक पाकिस्तानी खुफिया एजेंट की कहानी है, जो एक मिशन के दौरान अपनी याददाश्त खो देता है और खुद को भारतीय आतंकवाद-रोधी अधिकारी मानने लगता है. इस एक्शन-स्पाई कॉमेडी फिल्म में सारा अली खान और आयुष्मान खुराना एक बार फिर साथ नजर आ रहे हैं. फिल्म में राहुल बोस, राम कपूर और गुलशन ग्रोवर भी सहायक भूमिकाओं में हैं. फिल्म का निर्माण करण जौहर, अपूर्व मेहता, अदार पूनावाला, गुनीत मोंगा कपूर और अचिन जैन ने संयुक्त रूप से धर्मा प्रोडक्शंस और सिख्या एंटरटेनमेंट के बैनर तले किया है. उड़ता तीर 23 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई.