'त्रिदेव' में सोनम के साथ रोमांस करने पर असहज हो गए थे नसीरुद्दीन शाह, 'वह मेरी बेटी से भी छोटी है'

निर्देशक राजीव राय ने कुछ ही फिल्में बनाई हैं, लेकिन उनमें से वे 'गुप्त: द हिडन ट्रुथ' (1997) के लिए जाने जाते हैं, जिसमें बॉबी देओल, काजोल और मनीषा कोइराला लीड रोल में थे. 'गुप्त' का दर्शकों पर इतना गहरा असर पड़ा कि कई लोग उनकी बाकी फिल्मों को भूल ही गए, जिनमें उनकी दूसरी निर्देशित फिल्म 'त्रिदेव' (1989) भी शामिल है. इसमें नसीरुद्दीन शाह लीड रोल में थे. हालांकि, इस फिल्म के गाने आज भी लोगों का ध्यान खींचते हैं.

हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान, राजीव ने फिल्म की शूटिंग के बारे में बात की और बताया कि नसीरुद्दीन शाह को रोमांटिक गाना "तिरछी टोपीवाले" शूट करने और खुद से काफी छोटी सोनम के साथ रोमांस करने में असहज महसूस कर रहे थे. अभिनेता ने निर्देशक से यह भी कहा कि सोनम तो उनकी बेटी, हीबा शाह से भी छोटी हैं. इस फिल्म को करते समय नसीर की उम्र 39 साल थी, जबकि सोनम 16 साल की थीं. 'त्रिदेव' 1989 की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी, जिसका निर्देशन राजीव राय ने किया था. इसमें नसीरुद्दीन शाह ने 'जय सिंह' का रोल प्ले किया था. उनके साथ सनी देओल, जैकी श्रॉफ, माधुरी दीक्षित, सोनम और संगीता बिजलानी भी लीड रोल में थे.

फिल्म की कहानी

करण सक्सेना एक पुलिस अधिकारी है जो अपने पिता के साथ रहता है, जो पेशे से एक न्यायाधीश हैं. उसकी आयुक्त की बेटी दिव्या माथुर से शादी होनी तय है. वह भुजंग उर्फ ​​भैरव सिंह की अध्यक्षता में एक कुख्यात आपराधिक गिरोह का पता लगाता है. करण को आपराधिक मामले में फंसा दिया जाता है. मामले का अदालत में मुकदमा चलाया गया है और पर्याप्त साक्ष्य की कमी के कारण करण दोषी साबित हो जाता है. उसी दिन उसके पिता ने आत्महत्या कर ली. उसे मधुरपुर नामक एक दूरस्थ इलाके में अपनी सजा के लिये स्थानांतरित किया गया. करण एक गिरोह "त्रिदेव" बनाता है, जिसमें जय सिंह नामक एक गांव का डकैत है, जिसके पिता को भुजंग ने मार दिया था. आयुक्त का बेटा रवि माथुर, जिसकी बहन का भुजंग ने अपहरण कर लिया है. ये तीन भुजंग और उसके गिरोह के खिलाफ प्रतिशोध की कसम खाते हैं.

सोनम के बारे में

वह अभिनेता रजा मुराद की भांजी और अभिनेता मुराद की पोती हैं. उन्होंने साल 1987 में तेलुगु फिल्म 'सम्राट' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. फिल्ममेकर यश चोपड़ा ने उन्हें साल 1988 में आई फिल्म 'विजय' से हिंदी सिनेमा में लॉन्च किया और उनका स्क्रीन नाम 'सोनम खान' रखा. 1989 में आई मल्टीस्टारर फिल्म 'त्रिदेव' ने उन्हें रातों-रात शोहरत दिलाई. इस फिल्म का गाना "ओए-ओए... तिरछी टोपी वाले" बहुत लोकप्रिय हुआ, जिसके बाद उन्हें 'ओए-ओए गर्ल' के रूप में जाना जाने लगा. फिल्म 'त्रिदेव' के निर्देशक राजीव राय से उन्हें प्यार हुआ और दोनों ने 1991 में शादी कर ली. उनका एक बेटा है, जिसका नाम गौरव राय है. कुछ समय बाद वे देश छोड़कर अमेरिका और स्विट्जरलैंड में रहीं. बाद में 2016 में उनका तलाक हो गया. साल 2017 में उन्होंने पुडुचेरी के एक व्यवसायी डॉ. मुरली पोडुवल से विवाह किया.