नशे की लत के कारण संजय दत्त 'युद्ध से हुए थे बाहर, जैकी श्रॉफ की झोली में गिरी थी फिल्म, राजीव राय का खुलासा

फिल्म निर्माता राजीव राय ने हाल ही में संजय दत्त के साथ अपनी टूटी दोस्ती के बारे में बात की. यह तब हुआ जब उन्होंने अपनी पहली निर्देशित फिल्म 'युद्ध' (1985) से संजय दत्त को निकाल दिया. विक्की लालवानी से बातचीत में राजीव ने बताया कि उन्हें संजय को इसलिए हटाना पड़ा क्योंकि उस समय वे कुछ निजी परेशानियों से गुजर रहे थे.उन्होंने कहा, "उन दिनों संजय दत्त कुछ निजी समस्याओं से जूझ रहे थे, इसलिए मैं उनके साथ 'युद्ध' फिल्म पूरी नहीं कर सका." राजीव ने बताया कि उनके परिवार के दत्त परिवार के साथ काफी करीबी संबंध थे. उनके पिता गुलशन राय ने संजय की पहली फिल्म 'रॉकी' को फाइनेंस किया था, जिसका निर्देशन संजय के पिता सुनील दत्त ने किया था. राजीव ने यह भी बताया कि उनके पिता और सुनील दत्त के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी.

'हम बस दिखावे के लिए दोस्त हैं'

जहां राजीव के पिता और सुनील दत्त की दोस्ती बनी रही, वहीं राजीव का कहना है कि 'युद्ध' से संजय को हटाने के फैसले ने अभिनेता के साथ उनकी दोस्ती को नुकसान पहुंचाया. उन्होंने कहा, "अब हम बस दिखावे के लिए दोस्त हैं, लेकिन पहले जैसी गहरी दोस्ती नहीं रही. इस घटना के बाद शायद मैं एक-दो बार उनके घर गया होऊं. उससे पहले हमारी बहुत गहरी दोस्ती थी, जो टूट गई. मैं खुद भी वह फैसला लेकर खुश नहीं था. कभी-कभी जब मैं इस बारे में सोचता हूं, तो मुझे लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था." राजीव ने बताया कि फिल्म में जैकी श्रॉफ वाला रोल संजय को करना था, लेकिन, जब वह फिल्म पूरी नहीं कर पाए, तो पूरी फिल्म को फिर से शूट करना पड़ा, जबकि केवल 20-30% हिस्सा ही शूट होना बाकी था. डायरेक्टर ने बताया कि फिल्म में अनिल कपूर को भी नए सिरे से कास्ट किया गया था.

'युद्ध' के बारे में

1985 में रिलीज़ हुई 'युद्ध' से राजीव राय ने बतौर डायरेक्टर अपने करियर की शुरुआत की थी. उनके पिता गुलशन राय द्वारा प्रोड्यूस की गई इस एक्शन थ्रिलर फिल्म में जैकी श्रॉफ, डबल रोल में अनिल कपूर, टीना मुनीम, नूतन, डैनी डेन्जोंगपा और हेमा मालिनी जैसे स्टारकास्ट थे. यह फिल्म एक पुलिस ऑफिसर और एक वकील की कहानी थी, जिनकी जिंदगी किडनैपिंग, अपराध और पारिवारिक रहस्यों के चलते आपस में जुड़ जाती है. इसके बाद राजीव राय ने 'त्रिदेव' (1989), 'विश्वात्मा' (1992), 'मोहरा' (1994) और 'गुप्त' (1997) जैसी फिल्मों का निर्देशन किया.

संजय दत्त के हालिया काम के बारे में

संजय दत्त हिंदी और क्षेत्रीय सिनेमा दोनों में लगातार काम कर रहे हैं. 2026 में वे 'द राजा साब', 'धुरंधर: द रिवेंज', 'राजा शिवाजी', 'आखिरी सवाल' और '7 डॉग्स' जैसी फिल्मों में नजर आए. उन्होंने सितंबर 2026 में रिलीज हुई फिल्म 'हैवान' में भी काम किया. उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स में 'खलनायक रिटर्न्स' शामिल है, जो उनकी 1993 की हिट फिल्म 'खलनायक' का सीक्वल है.



