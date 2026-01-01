2 January 2026 को ओटीटी पर महाधमाल, नेटफ्लिक्स से प्राइम वीडियो तक पर 18 नई फिल्में और वेब सीरीज

नए साल 2026 के पहले हफ्ते में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स दर्शकों के लिए मनोरंजन का खजाना लेकर आए हैं. 1-2 जनवरी से कई बहुप्रतीक्षित वेब सीरीज, फिल्में और डॉक्यूमेंट्री रिलीज हो रही हैं, जिनमें ग्लोबल हिट 'स्ट्रेंजर थिंग्स' का फिनाले सबसे ऊपर है. नेटफ्लिक्स इस हफ्ते सबसे ज्यादा कंटेंट लेकर आ रहा है, जबकि अमेजन प्राइम, जियोहॉटस्टार, जी5 और अन्य प्लेटफॉर्म्स भी पीछे नहीं हैं. आइए जानते हैं इस हफ्ते की प्रमुख ओटीटी रिलीज कौन-कौन सी है.

2 जनवरी 2026 को ओटीटी रिलीज | OTT Releases 2 January 2026

नेटफ्लिक्स पर होगा सबसे ज्यादा धमाल

नेटफ्लिक्स पर सबसे बड़ी रिलीज 'स्ट्रेंजर थिंग्स 5' का फिनाले है, जो 1 जनवरी से उपलब्ध है. यह पॉपुलर साइंस-फिक्शन हॉरर सीरीज का अंतिम चैप्टर है, जिसमें हॉकिंस के बच्चे अलौकिक ताकतों से अंतिम जंग लड़ते नजर आएंगे. सीरीज के फिनाले एपिसोड की लंबाई करीब 2 घंटे से ज्यादा है, जो इसे मूवी जैसा अहसास देगा.

'हक' 2 जनवरी को रिलीज हो रही है. यामी गौतम और इमरान हाशमी स्टारर यह कोर्टरूम ड्रामा महिलाओं के अधिकारों और पर्सनल लॉ पर आधारित है, जो नैतिकता और न्याय की लड़ाई दिखाता है.

इंटरनेशनल कंटेंट में 'रन अवे' एक सस्पेंसफुल सीरीज है, जबकि 'स्नाइपर: द लास्ट स्टैंड' एक्शन से भरपूर फिल्म है. बच्चों के लिए 'ओपन सीजन: स्केयर्ड सिली' और 'ग्रिजी एंड द लेमिंग्स सीजन 4' मजेदार विकल्प हैं. स्पैनिश रोमांस 'लव फ्रॉम 9 टू 5', स्वीडिश डार्क सीरीज 'लैंड ऑफ सिन' और डॉक्यूमेंट्री 'द जोड़ी हिल्डेब्रांड्ट स्टोरी' भी उपलब्ध होंगी.

अमेजन प्राइम वीडियो पर भी जोरदार कॉन्टेंट

प्राइम वीडियो पर तमिल फिल्म 'कुमकी 2' 2 जनवरी से स्ट्रीमिंग शुरू हो रही है. यह 2012 की हिट फिल्म का सीक्वल है, जिसमें इंसान और हाथी के इमोशनल बॉन्ड की कहानी है. मलयालम कोर्टरूम ड्रामा 'इनोसेंट' और हिंदी रोमांटिक कॉमेडी 'ए नाइस इंडियन बॉय' भी रिलीज हो रही हैं. इंग्लिश थ्रिलर 'ट्रैप हाउस' सस्पेंस प्रेमियों को पसंद आएगी.

अन्य प्लेटफॉर्म्स पर रिजनल कॉन्टेंट

जी5 पर तेलुगु रोमांटिक ड्रामा 'ब्यूटी' उपलब्ध होगी. जियोहॉटस्टार पर तमिल स्पोर्ट्स सीरीज 'एलबीडब्ल्यू (लव बियॉन्ड विकेट)' क्रिकेट और रोमांस का परफेक्ट ब्लेंड है. सन नेक्स्ट पर मलयालम रोमांटिक ड्रामा 'इथिरी नेरम', ईटीवी विन पर तेलुगु 'मोगली 2025' (जंगल बुक का मॉडर्न वर्जन) और मुबी पर मराठी सोशल मीडिया थ्रिलर 'फॉलोअर' रिलीज हो रही हैं.

यह हफ्ता ओटीटी प्रेमियों के लिए विविधता से भरपूर है. ग्लोबल सीरीज से लेकर रिजनल फिल्में तक, हर जॉनर के दर्शक को कुछ न कुछ मिलेगा. अगर आप बिंज-वॉचिंग की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये रिलीज जरूर चेक करें.