2026 में मुनाफे में 'धुरंधर 2' पर भारी पड़ सकती है ये फिल्म? कौन हीरो-हीरोइन पता नहीं, सेट पर बैन था मोबाइल

विपुल अमृतलाल शाह की फिल्म द केरला स्टोरी के रिलीज ने काफी हलचल मचा दी थी. अपनी प्रभावशाली कहानी के कारण फिल्म ने दर्शकों पर गहरा असर छोड़ा और बेस्ट डायरेक्शन और बेस्ट सिनेमैटोग्राफी के लिए नेशनल अवॉर्ड भी जीते. ताजा अपडेट में बताया गया है कि विपुल अमृतलाल शाह की प्रोडक्शन में बनी द केरला स्टोरी 2 को बहुत कड़ी सुरक्षा में शूट किया गया है और यह 27 फरवरी 2026 को रिलीज होने वाली है.

द केरला स्टोरी का सीक्वल, जो कि केरल में सेट है, पहले ही शूट हो चुका है. खबरों के मुताबिक, इसमें कहानी पहले से भी गहरी और गंभीर होगी. द केरला स्टोरी 2 के कास्ट और डायरेक्टर की जानकारी अभी गुप्त रखी जा रही है. इस बारे में इंडस्ट्री के एक इंडिपेंडेंट सोर्स ने बताया है कि, “द केरला स्टोरी 2 को बेहद कंट्रोल और सुरक्षित तरीके से शूट किया गया है. प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह नहीं चाहते थे कि शूटिंग के दौरान कोई परेशानी सामने आए.”

सोर्स ने आगे बताया, “शूटिंग के दौरान कास्ट और क्रू को अपने फोन का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी, ताकि सेट से कोई जानकारी लीक न हो सके.” सोर्स ने यह भी बताया कि एक एग्जीबिटर्स के अनुसार, फिल्म की रिलीज डेट 27 फरवरी 2026 तय कर दी गई है.

ये वाकई में मजेदार खबर है, द केरला स्टोरी 2 अब आधिकारिक तौर पर बन रही है. इसके अलावा, द केरला स्टोरी बहुत हिट रही थी. फिल्म ने पहले ही दिन ₹8 करोड़ से ज्यादा कमाई की. अपने दूसरे वीकेंड खत्म होने से पहले ही इसने ₹100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया और दूसरे रविवार को सबसे ज्यादा पैसे कमाए थे. अब इसके सीक्वल से भी मेकर्स को बहुत उम्मीदें हैं.