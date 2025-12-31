2026 में OTT पर मचेगा तहलका, 'पंचायत 5' से लेकर 'गुल्लक' तक, आ रही हैं ये धांसू वेब सीरीज

अगर आप भी ओटीटी (OTT) पर वेब सीरीज और फिल्में देखने के शौकीन हैं, तो साल 2026 आपके लिए अच्छा साबित होने वाले हैं. पिछले कुछ समय में कई प्रोजेक्ट्स ठंडे बस्ते में चले गए थे, लेकिन अब नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और जियो-हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म्स ने कमर कस ली है. तो चलिए जानते हैं साल 2026 में कौन-कौन सी सीरिज ओटीटी पर रिलीज पर होने वाली हैं.

प्राइम वीडियो पर 'पंचायत' और 'मटका किंग' का जलवा

सबसे ज्यादा इंतजार 'पंचायत 5' का है. जितेंद्र कुमार एक बार फिर फुलेरा के सचिव जी बनकर लौट रहे हैं. इसके अलावा विजय वर्मा 'मटका किंग' में 60 के दशक के जुए की दुनिया दिखाएंगे. वहीं, अनिल कपूर 'सूबेदार' बनकर एक्शन अवतार में नजर आएंगे. अगर आपको देशभक्ति पसंद है, तो भुवन बाम और रोहित सराफ की 'द रिवोल्यूशनरीज' भी इसी साल रिलीज होगी.

नेटफ्लिक्स पर 'ओ साथी रे 'मामला लीगल है' 2

इम्तियाज अली अपनी नई फिल्म 'ओ साथी रे' लेकर आ रहे हैं, जिसमें अदिति राव हैदरी और अविनाश तिवारी लीड रोल में हैं. इमरान हाशमी की क्राइम थ्रिलर 'तस्करी' और एयरफोर्स की कहानी 'ऑपरेशन सफेद सागर' भी चर्चा में है. दर्शकों को 'कोहरा 2' और 'मामला लीगल है 2' का भी बेसब्री से इंतजार है.

सोनी लिव और अन्य प्लेटफॉर्म्स

सोनी लिव पर 'गुल्लक 5', 'अनदेखी 4' और 'फ्रीडम एट मिडनाइट 2' जैसे बड़े शो वापसी करेंगे. 'शार्क टैंक इंडिया' का नया सीजन भी दर्शकों का मनोरंजन करेगा. वहीं, जियो-हॉटस्टार पर 'स्पेस जेन- चंद्रयान' और अमेजन एमएक्स प्लेयर पर 'भारत के सुपर फाउंडर्स' जैसे शो देखने को मिलेंगे.

कुल मिलाकर, 2026 ओटीटी लवर्स के लिए फुल पैसा वसूल साल होने वाला है. अपनी वॉचलिस्ट अभी से तैयार कर लीजिए.