टाइगर श्रॉफ के घर फायरिंग से मचा हड़कंप, विद्युत जामवाल ने पुलिस से की सख्त कार्रवाई की अपील, RGV ने भी किया रिएक्ट

Tiger Shroff car firing case: मुंबई के जुहू इलाके में टाइगर श्रॉफ की कार पर गोली चलने के बाद विद्युत जामवाल ने उनका समर्थन किया है. उन्होंने सवाल उठाया कि वहां मौजूद लोगों ने हमलावरों का पीछा क्यों नहीं किया और मुंबई पुलिस से अपील की कि वे सुनिश्चित करें कि ऐसी घटना दोबारा न हो. टाइगर श्रॉफ पर हुई गोलीबारी की घटना के बाद कई हस्तियां उनके समर्थन में सामने आई हैं. अब विद्युत जामवाल ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने टाइगर को बहादुर बताया और सवाल किया कि हमला होते देखने वाले लोगों ने मदद के लिए कदम क्यों नहीं बढ़ाया. उन्होंने मुंबई पुलिस से यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि ऐसी घटना दोबारा न हो.

विद्युत जामवाल ने टाइगर श्रॉफ का समर्थन किया

वीडियो में विद्युत ने कहा, "टाइगर श्रॉफ, तुम सबसे बहादुर इंसान हो, लेकिन मैं तुम्हारे फैंस से कहना चाहता हूं कि जो लोग तुम्हें फुटबॉल खेलते देखने जाते हैं और कहते हैं 'मैं आपका सबसे बड़ा फैन हूं', उन्हें कुछ न कुछ करना चाहिए था. वहां इतने सारे लोग थे, उनमें से किसी को हमलावरों को पकड़ना चाहिए था, या उनके पीछे भागना चाहिए था." उन्होंने आगे कहा, "मुंबई पुलिस, आप उन्हें सुरक्षा तो दे देंगे, लेकिन ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए. अगर ऐसी गलती फिर से होती है, तो इसके लिए आप जिम्मेदार होंगे." विद्युत ने कहा, "और टाइगर, 'बजरंग बाण' तुम्हारा पसंदीदा है, है ना? जब भी मैं बहुत अकेला महसूस करता हूं, तो मैं इसे सुनता हूं, और मुझे पता है कि तुम भी इसे सुनते हो. लव यू, भाई!" उन्होंने कैप्शन में लिखा, "हम जानते हैं कि हमारे देश में बहुत कुछ हो रहा है. कभी हम अपनी आवाज उठा पाते हैं, कभी नहीं, लेकिन हम अपने तरीके से कुछ न कुछ जरूर करते हैं. लेकिन जब हम सड़क पर किसी को परेशान होते या उन पर हमला होते देखते हैं तो हम बस खड़े होकर देखते क्यों रहते हैं? हममें से कोई आगे क्यों नहीं आता—सिर्फ एक गवाह के तौर पर नहीं, बल्कि एक इंसान के तौर पर? हमें तमाशबीनों की नहीं, बल्कि नायकों की ज्यादा जरूरत है."

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घटना के बारे में

यह मामला रविवार शाम करीब 7 बजे मुंबई के जुहू इलाके में हुई गोलीबारी से जुड़ा है, जब अभिनेता टाइगर श्रॉफ एक फुटबॉल क्लब से बाहर निकल रहे थे. आरोप है कि हमलावरों ने अभिनेता की कार पर गोलियां चलाईं. हालांकि अभिनेता को सीधे तौर पर गोली नहीं लगी, लेकिन इस घटना में उनका ड्राइवर घायल हो गया. कोटा सिटी पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में तीन लोगों को पकड़ा है. पुलिस के अनुसार, उन्हें ट्रेन में यात्रा करते समय पकड़ा गया. भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109(1) और 3(5), तथा आर्म्स एक्ट (Arms Act) की धारा 3 और 25 के तहत मामला दर्ज किया गया है. आगे की जांच चल रही है.

