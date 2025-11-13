विज्ञापन

इस सिंगर ने दिया 3800 से ज्यादा बच्चों को जीवनदान, बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, म्यूजिक कॉन्सर्ट के पैसों से करती थी मदद

आज हम आपको एक ऐसे सिंगर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने म्यूजिक कॉन्सर्ट से आए पैसों से 3800 से ज्यादा बच्चों की जान बचाई. जिसके चलते उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है.

Read Time: 3 mins
Share
इस सिंगर ने दिया 3800 से ज्यादा बच्चों को जीवनदान, बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, म्यूजिक कॉन्सर्ट के पैसों से करती थी मदद
बॉलीवुड की टॉप सिंगर है ये लड़की
नई दिल्ली:

इंदौर में जन्मी और बॉलीवुड के हिट गानों के लिए फेमस हुई सिंगर पलक मुछाल का नाम अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है. आपको बता दें, उनका नाम म्यूजिक के लिए नहीं, बल्कि उनके मानवीय कार्यों के लिए दर्ज किया गया है. जी हां, अपने जीवन में सिंगर पलक मुछाल ने वह काम कर दिखाया है, जिसने इंसानियत को आज भी जिंदा रखा हुआ है. ऐसे में आइए जानते हैं उनके बारे में और जानते हैं कि किस कार्य के लिए उनका नाम गिनीज और लिम्का बुक रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है.

सिंगर पलक मुछाल ने 'कौन तुझे', 'मेरी आशिकी' और 'प्रेम रतन धन पायो' जैसे बॉलीवुड हिट गाने गाए हैं और हर कोई उनकी आवाज का दीवाना है. जितनी सुंदर उनकी आवाज है, उतना ही साफ उनका मन भी है, जो हमेशा लोगों की बारे में सोचता है.

पलक ने की है कई लोगों की मदद 

सिंगर पलक मुछाल अपने भाई पलाश के साथ मिलकर 'पलक-पलाश चैरिटेबल फाउंडेशन' चलाती हैं, जिसके जरिए पूरे भारत में 3,800 से ज्यादा वंचित बच्चों की हार्ट सर्जरी के लिए फंड जमा कर उनका इलाज करवाया गया है. पलक का मकसद सिर्फ नाम या शोहरत को हासिल करना नहीं है. वह चाहती हैं कि इस मुकाम पर आकर वह इंसानियत के लिए बहुत कुछ ऐसा करें, जिससे लोगों का भला हो.

ऐसे शुरू हुई थी वंचितों की मदद के लिए पहल

वंचितों बच्चों के लिए कुछ करने की पलक की यात्रा इंदौर में पली-बढ़ी एक छोटी बच्ची के रूप में शुरू हो गया था. एक रेल यात्रा के दौरान, उन्होंने वंचित बच्चों के एक ग्रुप को देखा, जो भूखे, नंगे पांव और जीने के लिए संघर्ष कर रहे थे. बच्चों को इस तरह देखते हुए पलक का काफी बुरा लगा था, ऐसे में उन्होंने खुद से वादा किया, "एक दिन, मैं भी इन वंचित बच्चों की मदद करूंगी. "

बता दें,  कुछ साल बीतने के बाद वह एक फेमस सिंगर बन गई और उन्होंने 'पलक-पलाश चैरिटेबल फाउंडेशन' की शुरुआत की जिसमें, वंचित बच्चों की हार्ट सर्जरी के लिए फंड जमा किया जाता है. यही नहीं उनके म्यूजिक कॉन्सर्ट से होने वाली कमाई का एक बड़ा हिस्सा सीधे इन सर्जरी में जाता है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, साल 2013 में, पलक ने 2.5 करोड़ रुपये से ज्यादा का फंड जमा किया था और 572 बच्चों के सफल ऑपरेशन करवाए थे. उनके इस नेक काम ने दुनिया भर में उन्हें नई पहचान दिलाई. गिनीज और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज पलक का नाम इस बात का उदाहरण है कि भले ही आप कितने भी फेमस क्यों न हो जाएं, लेकिन अगर आप जमीन से जुड़कर आम लोगों की मदद कर रहे हैं तो आप उनके लिए हीरो से कम नहीं हैं. इसके साथ ही पलक ने गुजरात भूकंप राहत के लिए 10 लाख रुपए की मदद की थी और वह कारगिल शहीदों के परिवारों की भी मदद कर चुकी हैं.










 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Palak Muchhal, Palak Muchhal Childhood Photo, Palak Muchhal News, Palak Muchhal Songs, Singer Palak Muchhal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com