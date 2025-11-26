'क्रिटिकल कंडीशन है, उसके लिए दुआ करें', स्मृति मंधाना संग चीटिंग अफवाहों के बीच सपोर्ट में उतरी बहन

जब से क्रिकेटर स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल की शादी स्मृति के पिता की हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से होल्ड हुई है, तब से अफवाहों का बाजार तेज हो गया है. सोशल मीडिया पर अफवाहें उड़ रही हैं कि पलाश ने स्मृति को धोखा दिया है. इस बीच, पलाश के कजिन ने अब उनका बचाव किया है. बीते दिनों मैरी डी'कोस्टा नाम की एक इंस्टाग्राम यूजर ने रेडिट पर स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए आरोप लगाया कि ये पलाश के साथ उनकी प्राइवेट चैट हैं. हालांकि अब वो अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया गया है, लेकिन फिर भी स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर सर्कुलेट हो रहे हैं. चैट के सामने आने से और अफवाहें फैल गई हैं और पलाश के स्मृति को धोखा देने के कयास तेज हो गए हैं.

पलाश की कजिन ने किया बचाव

अब पलाश की कजिन नीति टाक उनका बचाव करने के लिए आगे आई हैं, और लोगों से कुछ अफवाहों के आधार पर उन्हें जज न करने के लिए कहा है. पलाश की कजिन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक नोट में लिखा, "पलाश आज बहुत क्रिटिकल कंडीशन से गुजर रहे हैं, आप सभी को सच जाने बिना पलाश को गलत नहीं मानना ​​चाहिए". उन्होंने आगे कहा, "आज टेक्नोलॉजी इंसानों से बहुत आगे निकल गई है, इसलिए लोगों को अफवाहों के चक्कर में पलाश को जज नहीं करना चाहिए…उनके लिए दुआ करें."

पलाश भी हैं हॉस्पिटल में भर्ती

फिलहाल पलाश भी मुंबई के एक हॉस्पिटल में एडमिट हैं. कुछ समय पहले, पलाश की बहन पलक ने भी इंस्टाग्राम पर शादी के पोस्टपोन होने की बात कंफर्म की थी, और कुछ प्राइवेसी रखने की रिक्वेस्ट की थी. पलाश और स्मृति 23 नवंबर को शादी करने वाले थे. उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, "स्मृति के पिता की हेल्थ की वजह से, स्मृति और पलाश की शादी रोक दी गई है. हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस सेंसिटिव समय में परिवारों की प्राइवेसी का सम्मान करें".

शादी हुई पोस्टपोन

शादी के दिन, क्रिकेटर स्मृति मंधाना के पिता, श्रीनिवास मंधाना बीमार पड़ गए और उन्हें हार्ट अटैक जैसे लक्षण होने के बाद सांगली के एक हॉस्पिटल ले जाया गया. पलाश को भी एक दिन बाद सांगली के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया.