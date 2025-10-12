अमिताभ बच्चन की एक फिल्म के चक्कर में बड़ा आदमी बन गया ये शख्स, आज बिग बी से भी ज्यादा है कमाई, 8600 करोड़ है नेटवर्थ

विज्ञापन

इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अमिताभ बच्चन की फिल्म देखकर ऐसे इम्प्रेस हुए कि सीधे मुंबई आए और एक बिजनेस की शुरुआत की.

अमिताभ बच्चन से अमीर हैं ये
नई दिल्ली:

अमिताभ बच्चन को सदाबहार सुपरस्टार कहा जाता है, जिनके लाखों फैन्स दुनिया भर में बिखरे हैं. इनमें से ज्यादातर फैंस उनकी नकल करते हैं या स्टाइल कॉपी करते हैं, लेकिन एक शख्स ऐसा था जिसने बिग बी की वजह से ना सिर्फ मुंबई का रुख किया, बल्कि अरबपति बन गया. कमाल देखिए आज उसकी दौलत अमिताभ से भी ज्यादा है और वह बॉलीवुड के टॉप फिल्म मेकर्स व बिजनेसमैन की लिस्ट में जगह बना चुका है. यह शख्स बिग बी को अपना आइडल मानता है और उन्हीं की इंस्पिरेशन से फिल्मी दुनिया में कदम रखा. कौन हैं ये?

यह शख्स हैं आनंद पंडित, जो बॉलीवुड के बड़े फिल्म प्रोड्यूसर हैं. उनकी प्रॉपर्टी अमिताभ बच्चन से कहीं ज्यादा है. न सिर्फ अमिताभ, बल्कि सलमान खान, करण जौहर और आदित्य चोपड़ा जैसे दिग्गजों को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया है. 1978 की फिल्म ‘त्रिशूल' में अमिताभ के रोल से इम्प्रेस होकर आनंद ने मुंबई आने का फैसला लिया और रियल एस्टेट क्षेत्र में अपना साम्राज्य स्थापित किया. पहले वे अमिताभ की एक झलक पाने को बेताब रहते थे, लेकिन अब दोनों के बीच गहरी दोस्ती है.

हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025: आनंद पंडित की संपत्ति 8,660 करोड़, अमिताभ की 1,630 करोड़ से ज्यादा

हाल ही में जारी हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के मुताबिक अमिताभ बच्चन की प्रॉपर्टी 1,630 करोड़ रुपये आंकी गई है और वे पांचवें पायदान पर हैं. इसी लिस्ट में आनंद पंडित का नाम भी चमका है. उनकी नेट वर्थ 8,660 करोड़ रुपये बताई गई, जिससे वे बॉलीवुड की धनाढ्य हस्तियों में शामिल हो गए. यहां तक कि देश के सबसे धनी सितारों में शुमार सलमान खान भी उनसे काफी पीछे हैं, जिनकी संपत्ति 3,000 करोड़ से नीचे है.

कौन हैं आनंद पंडित?

आनंद पंडित पिछले एक दशक से ज्यादा समय से फिल्म डिस्ट्रिब्यूशन और मेकिंग में एक्टिव हैं. उन्होंने अपना फिल्मी करियर ‘प्यार का पंचनामा 2' के डिस्ट्रिब्यूशन से शुरू किया और फिर ‘ग्रेट ग्रैंड मस्ती' जैसी फिल्म को प्रोड्यूस किया. बाद में ‘सत्यमेव जयते', ‘द बिग बुल', ‘कब्जा', ‘पीएम नरेंद्र मोदी' तथा ‘स्वातंत्र्य वीर सावरकर' जैसी अहम फिल्मों को प्रोड्यूस किया. मजेदार यह है कि उनकी किसी भी फिल्म ने डोमेस्टिक ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा नहीं पार किया, लेकिन फिर भी इन प्रोजेक्ट्स ने शानदार कमर्शियल सक्सेस हासिल की.

‘त्रिशूल' की वजह से मुंबई पहुंचे आनंद, अब बिग बी संग नया प्रोजेक्ट

आनंद पंडित ने एएनआई को दिए इंटरव्यू में खुलासा किया कि कैसे 1978 की अमिताभ बच्चन स्टारर ‘त्रिशूल' ने उनकी जिंदगी बदल दी. उन्होंने कहा, ‘फिल्म ‘त्रिशूल' और उसमें बिग बी का किरदार मेरे ऊपर गहरा असर छोड़ गया. मैंने इसे थिएटर में कम से कम 50-60 बार देखा. इसी इंस्पिरेशन से मैं मुंबई आया और अपना रियल एस्टेट कारोबार शुरू किया.' फिलहाल आनंद, अमिताभ के साथ एक नई फिल्म पर काम कर रहे हैं, जिसकी अनाउंसमेंट जल्द ही होने वाली है.

