अपने वीरू के निधन से बुरी तरह टूट गए अमिताभ बच्चन, सोशल मीडिया पर लिखा- असहनीय खामोशी छोड़ गया....

बॉलीवुड के मशहूर एक्टर अमिताभ बच्चन ने शोले में अपने को-स्टार धर्मेंद्र के निधन पर गहरा दुख जताया है. उन्होंने X (पहले ट्विटर) पर मशहूर एक्टर को इमोशनल श्रद्धांजलि दी. धर्मेंद्र का सोमवार सुबह मुंबई में उम्र से जुड़ी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से निधन हो गया. वह 89 साल के थे. अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों के साथ विले पार्ले के पवन हंस श्मशान घाट पर धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में शामिल हुए.

इस लीजेंड्री स्टार को अक्टूबर में सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. उन्हें 12 नवंबर को छुट्टी मिली और घर पर ही उनकी मेडिकल केयर जारी रही. उन्होंने 24 नवंबर को आखिरी सांस ली.

एक दिल को छू लेने वाले नोट में बिग बी ने लिखा, “एक और बहादुर इंसान हमें छोड़कर चला गया… अपने पीछे एक असहनीय खामोशी छोड़ गया. धरम जी – महानता की मिसाल… उनकी मुस्कान, उनका चार्म और उनका अपनापन… इस प्रोफेशन में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं. हमारे आस-पास सब कुछ खाली है… एक ऐसा वैक्यूम जो हमेशा रहेगा.”

T 5575 -

... another valiant Giant has left us .. left the arena .. leaving behind a silence with an unbearable sound ..



Dharam ji .. 🙏 🙏🙏



.. the epitome of greatness, ever linked not only for his renowned physical presence, but for the largeness of his heart , and its… — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) November 24, 2025

धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन ने रमेश सिप्पी की फिल्म शोले (1975) से सिनेमा में इतिहास रचा, जिसमें उनकी जय-वीरू की जोड़ी आज भी भारतीय सिनेमा की सबसे पसंदीदा स्क्रीन पर दोस्ती में से एक है. धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस होगी, जिसमें बच्चन के पोते अगस्त्य नंदा और जयदीप अहलावत भी हैं। यह फिल्म इस क्रिसमस पर रिलीज़ होने वाली है.

बच्चन के अलावा, शाहरुख खान, आमिर खान और संजय दत्त जैसे एक्टर्स को अंतिम संस्कार में देखा गया. बाद में शाम को, रेखा, काजोल, प्रीति जिंटा और कई अन्य लोग देओल परिवार को सांत्वना देने के लिए धर्मेंद्र के घर गए.