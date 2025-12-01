अमिताभ बच्चन को कौन देता है जीने की ताकत? पत्नी जया या बच्चे नहीं कुछ अलग ही है ये कनेक्शन

सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने रविवार शाम को मुंबई स्थित अपने आवास जलसा के बाहर फैंस से मुलाकात की और हाथ जोड़कर अभिवादन किया. फैंस ने भी एक्टर पर प्यार बरसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अपने-अपने फोन निकालकर उनकी फोटो क्लिक करने लगे. इस प्यारी मुलाकात की झलकियों को अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर जनता से मुलाकात का फोटो शेयर कर लिखा, "मुस्कुराहटें जो मुझे जीने देती हैं और अस्तित्व में रहने और काम करने में मदद करती हैं."

इस पर एक प्रशंसक ने कमेंट किया, "और आप ही हैं जिसकी वजह से हम जैसे लाखों लोग मुस्कुराते हैं सर, आपका जुनून हमें हमेशा जिंदा, प्रेरित और गौरवान्वित रखता है. ढेर सारा प्यार और सम्मान." एक अन्य ने लिखा, "आपके प्रशंसकों का प्यार और समर्थन सचमुच अविश्वसनीय है, सर. प्रेरणा देते रहिए." एक ने लिखा, "आपके शब्द और आपका काम हमें हर दिन प्रेरित करते रहते हैं, सर."

एक अन्य यूजर ने लिखा, आपको देखकर एक अलग ही एहसास होता है. आप लोगों को जो प्यार देते हैं, वो अविश्वसनीय है सर. ऐसे पल हमें याद दिलाते हैं कि हम आपकी इतनी कद्र क्यों करते हैं."

T 5582 - .. the smiles that make me live .. and exist and work pic.twitter.com/KUVJLQKr0L — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) November 30, 2025

किसी भी अभिनेता के फैंस का प्यार ही उसे फर्श से अर्श तक ले जाता है और दर्शकों की बदौलत ही कोई एक्टर सुपरस्टार बन पाता है. इसलिए पिछले चार दशकों से अमिताभ बच्चन हर रविवार को अपने फैंस से मिलने आते हैं. इस परंपरा को 'रविवार दर्शन' भी कहा जाता है. फैंस शाम को तय समय पर अभिनेता से मिलने के लिए बाहर इक्ट्ठा होना शुरू कर देते हैं.

फिलहाल अभिनेता रियलिटी गेम शो "कौन बनेगा करोड़पति 17" को होस्ट कर रहे हैं. यहां वे अलग-अलग सिलेब्स के साथ मस्ती करते नजर आते हैं. आने वाले एपिसोड में शो में अभिनेता-हास्य कलाकार सुदेश लहरी और कीकू शारदा दिखने वाले हैं. शो के कई प्रोमो भी रिलीज हो चुके हैं. एक प्रोमो में कॉमेडियन सुदेश लहरी ने अपने बचपन की यादें शेयर की और बताया कि गरीबी की वजह से वे कभी भी स्कूल नहीं जा पाए थे.