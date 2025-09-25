विज्ञापन

दंगल गर्ल ने शेयर कीं वियतनाम ट्रिप की तस्वीरें, मस्तीभरे अंदाज ने जीता फैंस का दिल

बॉलीवुड अभिनेत्री फातिमा सना शेख हाल ही में वियतनाम घूमने गई थीं. उन्होंने गुरुवार को सोशल मीडिया पोस्ट पर इस यात्रा की कुछ यादगार तस्वीरें साझा कीं. इन तस्वीरों में फातिमा अपने मस्ती भरे अंदाज में नजर आ रही हैं

ट्रिप पर निकलीं फातिमा सना शेख, शेयर कीं तस्वीरें
नई दिल्ली:

बॉलीवुड अभिनेत्री फातिमा सना शेख (Fatima Sana Shaikh) हाल ही में वियतनाम घूमने गई थीं. उन्होंने गुरुवार को सोशल मीडिया पोस्ट पर इस यात्रा की कुछ यादगार तस्वीरें साझा कीं. इन तस्वीरों में फातिमा अपने मस्ती भरे अंदाज में नजर आ रही हैं, और उनकी सादगी भरी स्टाइल ने सबका ध्यान खींचा है. तस्वीरों में फातिमा ने व्हाइट कलर का कट-स्लीव टॉप और ब्लू शॉर्ट्स पहने हैं. उन्होंने अपने लुक को बेहद साधारण रखा है, खुले बालों के साथ उनकी ताजगी साफ झलक रही है. (Fatima Sana Shaikh Vietnam Photos)

पहली तस्वीर में वह एक कैफे में बैठकर सेल्फी लेती दिख रही हैं, जिसमें उनकी मुस्कान देखते ही बनती है. दूसरी तस्वीर में कैफे की झलक दिखती है, जहां टेबल पर एक ताजा नारियल रखा हुआ है. बाकी तस्वीरों में भी फातिमा का सेल्फी लेने का अंदाज उनके चुलबुलेपन को दर्शाता है. फातिमा ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में मजेदार अंदाज में लिखा, "एक पोस्ट काफी नहीं था. राउंड 2 मेरे 1.5 दिन के वेकेशन का."

इस कैप्शन से साफ है कि उनकी यह वियतनाम यात्रा छोटी लेकिन यादगार थी. तस्वीरों को देखकर फैंस अनुमान लगा रहे हैं कि फातिमा सिर्फ 1.5 दिन के लिए वियतनाम वेकेशन पर गई थीं. उनकी इन तस्वीरों को खूब पसंद किया जा रहा है, और फैंस कमेंट्स में उनकी स्टाइल और ट्रिप की तारीफ कर रहे हैं. फातिमा सना शेख अपनी शानदार एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं. 'दंगल', 'लूडो', और 'थार' जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को दर्शकों ने खूब सराहा है.

वह अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी की झलकियां साझा करती रहती हैं, जिससे फैंस उनके साथ जुड़ाव महसूस करते रहते हैं. अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वह मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा द्वारा निर्मित फिल्म 'गुस्ताख इश्क' में विजय वर्मा के साथ रोमांस करती नजर आएंगी. पुरानी दिल्ली की गलियों और पंजाब की पुरानी कोठियों की पृष्ठभूमि में बनी यह फिल्म एक प्रेम कहानी पर आधारित है, जिसमें जुनून और अनकही चाहत की गहराई है.

