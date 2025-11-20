विज्ञापन

बॉलीवुड की 10 हजार करोड़ संपत्ति वाले सबसे अमीर परिवार की बहू दिव्या खोसला कुमार के करियर पर शादी की वजह से ब्रेक लग गया. आज बॉलीवुड पर कर रही हैं राज

बॉलीवुड की सबसे अमीर परिवार की बहू है ये एक्ट्रेस, शादी के बाद लगा करियर पर ब्रेक, आज करती है बॉलीवुड पर राज
बॉलीवुड की सबसे अमीर परिवार की बहू हैं दिव्या खोसला कुमार
बॉलीवुड की सबसे अमीर फैमिली के बारे में हर कोई जानना चाहता है? बॉलीवुड की सबसे अमीर फैमिली का नेटवर्थ कितना है? कुछ लोगों का कहना है कि वह शाहरुख खान हैं तो वहीं कुछ लोग सलमान खान का नाम लेते हैं. लेकिन आपका अंदाजा गलत है क्योंकि बॉलीवुड की सबसे अमीर फैमिली खोसला फैमिली है, जिनका नेटवर्थ 10 हजार करोड़ का है. वहीं तस्वीर में दिख रही बच्ची और कोई नहीं दिव्या खोसला कुमार हैं, जिन्होंने सलमान खान के साथ एलबम सॉन्ग से हिंदी सिनेमा में कदम रखा था. बल्कि आज वह बतौर एक्ट्रेस, डायरेक्टर और निर्माता के रूप में काम कर रही हैं.

एक्ट्रेस की हालिया रिलीज फिल्म 'एक चतुर नार' है. वह दिव्या गुरुवार को अपना 38वां जन्मदिन मना रही हैं. दिव्या खोसला को बचपन से ही डांस और अभिनय में रुचि थी, और अपनी रुचि को बढ़ाते हुए दिव्या ने मॉडलिंग की दुनिया में हाथ आजमाया और फिर उन्हें साल 2003 में सलमान खान के साथ काम करने का मौका मिला. दोनों को साथ में 'तेरा मेरा दिल' एलबम के 'हनी-हनी' गाने में देखा गया, जिसके बाद दिव्या की एंट्री होती है फिल्म "अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों" में. इस फिल्म का गाना "मेरे सिर दुपट्टा मेरे यार का" उनके डांस और मासूमियत की वजह से काफी फेमस हुआ था, लेकिन एक ही फिल्म करने के बाद करियर पर ब्रेक लग गया.

दिव्या ने खुद बताया था कि शादी के बाद उन्हें फिल्म करने की मनाही थी. दिव्या ने बताया कि एक्टिंग छोड़कर घर बैठने का फैसला करना मुश्किल था, लेकिन शादी के बाद ही वे निर्देशन के बारे में सोच पाईं. उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि टी-सीरीज के प्रमुख और उनके पति भूषण कुमार से शादी से उनके करियर की दिशा ही बदल गई थी. उनके पति ने ही उन्हें निर्देशन में कदम रखने की सलाह दी और उसकी बारीकियां सीखने में भी मदद की.

अपने करियर को बतौर निर्देशक आगे बढ़ाने के लिए दिव्या ने सिनेमैटोग्राफी और एडिटिंग सीखी और कई गानों को निर्देशित किया, लेकिन असली परीक्षा थी फिल्म को निर्देशित करने की. साल 2014 में नए चेहरों के लॉन्च के साथ दिव्या खोसला फिल्म 'यारियां' लेकर आईं, जिसके गाने और फिल्म दोनों ही सुपरहिट साबित हुए. इस फिल्म के बाद दिव्या ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और कई फिल्में और गाने रिलीज किए.

दिव्या खोसला ने "सनम रे," सरदार का ग्रैंडसन, इंदु की जवानी," और "रॉय" समेत कई फिल्मों में बतौर निर्माता काम किया और फिल्म 'मरजावां' में बतौर निर्देशक काम किया था. निर्माता और निर्देशक बनने के बाद अब बारी थी पर्दे पर छाने की. एक्ट्रेस साल 2021 में जॉन अब्राहम के साथ 'सत्यमेव जयते 2' में दिखाई दी, जिसके बाद उन्हें 2023 में आई फिल्म यारियां 2 में देखा गया और साल 2025 में उनकी फिल्म 'एक चतुर नार' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है.

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि दिव्या खोसला कुमार के पति टी-सीरीज़ के मालिक भूषण कुमार हैं, जो आज बॉलीवुड के सबसे अमीर प्रोड्यूसर माने जाते हैं. के अनुसार भूषण कुमार और उनका परिवार करीब 10,000 रु करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं. भूषण कुमार टी-सीरीज़ के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और अपने अंकल कृष्ण कुमार के साथ मिलकर कंपनी को संभालते हैं. संगीत से शुरू हुई ये विरासत अब फिल्मों और डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंच चुकी है.

