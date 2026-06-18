88 साल पहले इस फिल्म ने की थी 'बिकनी' की एंट्री! सुपरस्टार महेश बाबू से है ये अनोखा कनेक्शन

First Swimsuit in Indian Cinema: आज के दौर में फिल्मों या ओटी प्लेटफॉर्म्स पर अभिनेत्रियों का बोल्ड लुक या स्विमसूट पहनना एक आम बात है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहली बार पर्दे पर स्विमसूट कब और किस फिल्म में पहना गया था? ज्यादातर लोग इसका क्रेडिट 60 के दशक में शर्मिला टैगोर को देते हैं. लेक‍िन यह क्रेड‍िट अभिनेत्री मीनाक्षी शिरोडकर (Meenakshi Shirodkar) को जाता है.

मगर सच यह है कि शर्मिला टैगोर से भी करीब 30 साल पहले, साल 1938 में एक्ट्रेस ने पर्दे पर स्विमसूट पहनकर सनसनी मचा दी थी. दिलचस्प बात यह है कि इस ऐतिहासिक कदम का कनेक्शन आज के साउथ सुपरस्टार महेश बाबू और बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शिरोडकर के परिवार से जुड़ा है. आइए जानते हैं इस दिलचस्प किस्से के बारे में.

Meenakshi Shirodkar was the first Marathi actress to wear a swimsuit onscreen.

साल 1938 की फिल्म ब्रह्मचारी और वो पहला बोल्ड कदम

यह बात उस दौर की है जब देश में अंग्रेजों का शासन था और समाज बेहद रूढ़िवादी था. साल 1938 में एक मराठी फिल्म आई थी जिसका नाम था ब्रह्मचारी. नाम के उलट इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा में बोल्डनेस की पहली परिभाषा लिखी थी.

एक गाने ने मचाई थी हलचल: फिल्म के एक गाने के दौरान मुख्य अभिनेत्री मीनाक्षी शिरोडकर (Meenakshi Shirodkar) स्विमसूट पहनकर पानी से बाहर निकलती हैं. उस जमाने में दर्शकों के लिए यह दृश्य किसी बड़े झटके से कम नहीं था.

रातोंरात स्टार बनीं जोड़ी: ब्रह्मचर्य की धारणा पर तंज कसती इस व्यंग्यात्मक फिल्म में मीनाक्षी शिरोडकर के साथ मास्टर विनायक मशहूर फिल्ममेकर मुख्य भूमिका में थे. यह फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और मीनाक्षी रातोंरात स्टार बन गईं.

यहां देखें साल 1938 की फिल्म ब्रह्मचारी का वो पहला स्विमसूट वाला सीन -

महेश बाबू और मीनाक्षी शिरोडकर से क्या है नाता

अब बात करते हैं उस दिलचस्प कनेक्शन की जिसने इस पुरानी कहानी को आज के दौर से जोड़ दिया है. पर्दे पर पहली बार स्विमसूट पहनने वाली मीनाक्षी शिरोडकर कोई और नहीं, बल्कि:

शिल्पा और नम्रता शिरोडकर की सगी दादी थीं: 90 के दशक की मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शिरोडकर और पूर्व मिस इंडिया नम्रता शिरोडकर, मीनाक्षी शिरोडकर की सगी पोतियां हैं.

सुपरस्टार महेश बाबू की दादी सास: नम्रता शिरोडकर ने साउथ के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक महेश बाबू से शादी की है. इस नाते, भारतीय सिनेमा में पहली बार स्विमसूट पहनकर इतिहास रचने वाली मीनाक्षी शिरोडकर रिश्ते में महेश बाबू की दादी सास लगती हैं.

बॉलीवुड में किसने तोड़ी थी यह परंपरा?

मराठी सिनेमा में तो मीनाक्षी शिरोडकर ने 1938 में ही शुरुआत कर दी थी, लेकिन हिंदी बॉलीवुड फिल्मों में इस सिलसिले को आगे बढ़ाने का श्रेय इन अभिनेत्रियों को जाता है:

1. नलिनी जयवंत संग्रम 1950: बॉलीवुड की पहली एक्ट्रेस जिन्होंने पर्दे पर स्विमसूट पहनकर उस दौर में अपनी आधुनिक सोच का परिचय दिया.

2. नरगिस आवारा 1951: हमेशा साड़ी में दिखने वाली नरगिस ने जब समुद्र किनारे स्विमसूट पहना, तो दर्शक दंग रह गए थे.

3. नूतन दिल्ली का ठग 1958: अपनी सीधी सादी गर्ल नेक्स्ट डोर वाली छवि को तोड़ते हुए नूतन ने इस फिल्म में स्विमसूट कैरी किया था.

फिर शर्मिला टैगोर का नाम क्यों है सबसे आगे?

शुरुआत भले ही पहले हो चुकी थी, लेकिन साल 1967 में फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस और एक मशहूर मैगजीन के कवर के लिए टू पीस बिकनी पहनकर शर्मिला टैगोर ने जो तहलका मचाया, उसने फैशन इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया. यही वजह है कि आज भी लोग अनजाने में उन्हें ही पहली एक्ट्रेस मान लेते हैं, जबकि असली शुरुआत ब्रह्मचारी फिल्म से मीनाक्षी शिरोडकर ने की थी.

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