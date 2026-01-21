विज्ञापन

शादी के लिए करियर कुर्बान करने वाली वो टॉप एक्ट्रेस, जिनकी दादी ने स्क्रीन पर सबसे पहले पहना स्विमसूट, आज हैं करोंड़ों की मालकिन

बॉलीवुड एक्ट्रेस ने फिल्मों की दुनिया छोड़ सुपरस्टार से रचाई शादी
नई दिल्ली:

कम उम्र में हिंदी सिनेमा में डेब्यू कर करियर चमकाने वाली बहुत सारी अभिनेत्रियां रही हैं, जिन्होंने बड़े-बड़े स्टार के साथ स्क्रीन शेयर की. वहीं, कुछ अभिनेत्रियों ने फिल्में छोड़कर अपने करियर से ऊपर अपनी शादी और पर्सनल लाइफ को रखा. हम बात कर रहे हैं नम्रता शिरोडकर की, जिनका 22 जनवरी को 54वां जन्मदिन है. 90 के दशक में अपनी खूबसूरती से फिल्म जगत में सफलता पाने वाली नम्रता शिरोडकर आज पर्दे से दूर हैं. अभिनेत्री पति और साउथ सुपरस्टार महेश बाबू और दो बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि नम्रता बी-टाउन के फैमिली बैकग्राउंड से आती है और उन्होंने सिनेमा में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की थी.

दादी ने मचाई थी सनसनी 

पारंपरिक महाराष्ट्रीयन परिवार में जन्मीं नम्रता शिरोडकर को एक्टिंग विरासत में मिली है. उनकी दादी मशहूर मराठी एक्ट्रेस मीनाक्षी शिरोडकर थीं, जिन्होंने जीनत अमान और शर्मिला टैगोर से पहले स्क्रीन पर बिकिनी पहन सनसनी मचा दी थी. अपनी दादी से मिले एक्टिंग के गुणों की विरासत को आगे बढ़ाते हुए नम्रता शिरोडकर ने अपनी बहन शिल्पा शिरोडकर के साथ बॉलीवुड में कदम रखा था.

21 की उम्र में जीता फेमिना मिस इंडिया

नम्रता बचपन में ही पर्दे से अपने लगाव को जान चुकी थी. उन्होंने साल 1977 में फिल्म 'शिरडी के साईं बाबा' में बाल कलाकार की भूमिका निभाई थी. नम्रता ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मॉडलिंग सीखी और फिर 1993 में एक्ट्रेस ने महज 21 साल की उम्र में फेमिना मिस इंडिया जीता और इसी साल मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भी भाग लिया और छठे नंबर पर रहीं. फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीतने के बाद अभिनेत्री के लिए बॉलीवुड के रास्ते खुद-बा-खुद खुलने लगे और पहली ही फिल्म में उन्हें सलमान खान और ट्विंकल खन्ना के साथ काम करने का मौका मिला.

संजय दत्त के साथ दी हिट फिल्म

साल 1998 में आई फिल्म ‘जब प्यार किसी से होता है' से उन्होंने बड़े पर्दे पर कदम रखा. फिल्म में भले ही रोल छोटा था, लेकिन नम्रता को पहचान दिलाने के लिए काफी था, जिसके बाद उन्हें संजय दत्त के साथ 1999 में आई ‘वास्तव' में बतौर लीड एक्ट्रेस काम करने का मौका मिला. फिल्म ‘वास्तव' की कहानी और कमाई दोनों ही धमाकेदार रही, और फिल्म ने दर्शकों का दिल भी जीता.

औसत फिल्मों के करियर के बीच सुपरस्टार से की शादी

बतौर लीड पहली ही हिट देने के बाद उन्हें 'पुकार', 'अस्तित्व', 'कच्चे धागे', 'तेरा मेरा साथ रहे', और 'एलओसी कारगिल' जैसी फिल्मों में देखा गया. अभिनेत्री के करियर की ज्यादातर फिल्में औसत रहीं, और वे कुछ ही हिट फिल्म देने में कामयाब रहीं. हिंदी सिनेमा में कई फिल्में करने के बाद उन्होंने दक्षिण भारतीय सिनेमा का रुख किया, जहां फिल्म ‘वामसी' में उन्हें महेश बाबू के साथ काम करने का मौका मिला. सेट पर दोनों के बीच नजदीकिया बढ़ीं, और 5 साल डेट करने के बाद दोनों ने शादी कर ली. आज वह करोड़ों की मालकिन हैं. सियासत डॉट कॉम के अनुसार, महेश बाबू का नेटवर्थ 350 करोड़ है. जबकि नम्रता का नेटवर्थ 50 करोड़ है. इसके चलते दोनों का कम्बाइन नेटवर्थ 400 करोड़ है. 

पहली फिल्म रिलीज से पहले हुई बंद

बहुत कम लोग ही ये बात जानते हैं कि अभिनेत्री की पहली फिल्म रिलीज होने से पहले ही बंद हो गई. नम्रता 1977 में बनी फिल्म ‘पूरब की लैला पश्चिम की छैला' में दिखने वाली थी, लेकिन फिल्म को रिलीज नहीं किया गया. बड़े बजट के साथ बनी फिल्म में सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार लीड रोल में थे.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
