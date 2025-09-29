सैफ अली खान के लिए इस डायरेक्टर ने फिल्म से निकाल दिया था आमिर खान को, 26 करोड़ की फिल्म ने सिनेमाघरों की थी बंपर कमाई

बॉलीवुड फिल्मों के पीछे हमेशा कुछ ऐसे किस्से छुपे रहते हैं जो बाद में चर्चा का हिस्सा बन जाते हैं. कुछ किस्से ऐसे होते हैं जिन्हें सुन कर यकीन ही नहीं होता. ऐसा ही एक किस्सा जुड़ा है फिल्म ओंकारा से. विशाल भारद्वाज की साल 2006 में रिलीज हुई फिल्म ओमकारा भी ऐसी ही फिल्मों में गिनी जाती है, जो यादगार भी है और ऐसे ही किस्से से सजी भी है. इस फिल्म ने न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार कमाई की. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्म के सबसे चर्चित किरदार ‘लंगड़ा त्यागी' के लिए सैफ अली खान से ज्यादा आमिर खान इंटरेस्टेड थे.

ये भी पढ़ें: पर्दे पर खूंखार विलेन बन चुका है ये एक्टर, मगर असल जिंदगी में है बेहद संस्कारी, पिछले साल दी 800 करोड़ की फिल्म

आमिर खान थे पहली पसंद

खबरों के मुताबिक, जब ओमकारा की कास्टिंग चल रही थी, तब आमिर खान खुद इस रोल को करने के लिए काफी उत्साहित थे. वो पहले से ही किरदार को लेकर डायरेक्टर विशाल भारद्वाज के साथ मीटिंग भी कर चुके थे. आमिर की गहरी रुचि देखकर लग रहा था कि ‘लंगड़ा त्यागी' का रोल उन्हीं के हिस्से में जाएगा. लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आया.

डायरेक्टर ने लिया बड़ा फैसला

डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने अचानक फैसला बदलते हुए आमिर खान को फिल्म से बाहर कर दिया और ये रोल सैफ अली खान को ऑफर कर दिया. कहा जाता है कि इस फैसले से आमिर और विशाल के बीच थोड़ी खटास भी आ गई थी. हालांकि बाद में दोनों ने गलतफहमियां दूर कर लीं और आज उनके रिश्ते अच्छे हैं.

सैफ अली खान के करियर का टर्निंग प्वॉइंट

‘लंगड़ा त्यागी' का रोल सैफ अली खान के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुआ. उन्होंने अपने डायलॉग डिलीवरी और देसी अंदाज से दर्शकों को चौंका दिया. ये उनके करियर का सबसे दमदार परफॉर्मेंस माना जाता है. फिल्म ने करीब 26 करोड़ रुपये की कमाई कर बॉक्स ऑफिस पर बंपर सफलता पाई. आज भी जब ओमकारा की चर्चा होती है, तो लोग सबसे पहले सैफ अली खान के लंगड़ा त्यागी के अंदाज को ही याद करते हैं. अगर ये रोल आमिर खान को मिल जाता, तो शायद सैफ के करियर का ये शानदार मोड़ कभी सामने नहीं आता.