धुरंधर में अक्षय खन्ना की वजह से नजरअंदाज किए गए आर माधवन? बोले- "वह दूसरे ही लेवल पर हैं."

डायरेक्टर आदित्य धर की लेटेस्ट फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन कर रही है. वहीं 15 दिनों में फिल्म कमर्शियल हिट हो गई है और क्रिटिक्स की तारीफें पाई हैं. वहीं अक्षय खन्ना की रहमान डकैत के रोल में खूब तारीफें हो रही हैं. वहीं इस चर्चा के बीच आर माधवन, जिन्होंने धुरंधर में अजय सान्याल का किरदार निभाया है. उन्होंने हाल ही में अक्षय खन्ना को तारीफें मिलने के कारण उन्हें नजरअंदाज किए जाने पर रिएक्शन दिया.

बॉलीवुड हंगामा को दिए इंटरव्यू में आर माधवन से जब पूछा गया कि लोग कह रहे हैं कि वह अक्षय खन्ना के स्पॉटलाइट लेने से नाखुश हैं तो उन्होंने इसे खारिज करते हुए कहा, "बिल्कुल नहीं. मैं अक्षय के लिए इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकता. वह जिस भी तारीफ़ के हकदार हैं, वह उन्हें मिलनी चाहिए."

आर माधवन ने अक्षय खन्ना की तारीफ करते हुए उन्हें एक बहुत "टैलेंटेड" और "ज़मीन से जुडा" एक्टर बताया, और लाइमलाइट से दूर उनके शांत स्वभाव की भी तारीफ की. अक्षय के फेम की तरफ अप्रोच की बात करते हुए आर माधवन ने कहा, वह कई इंटरव्यू दे सकता है. लेकिन वह घर पर बैठा है और शांति एन्जॉय कर रहा है, जिसे वह हर वक्त चाहता है.

वहीं आर माधव ने पब्लिक अटेंशन के साथ अपने रिश्ते पर कहा, "मुझे लगा था कि पब्लिक अटेंशन के मामले में मैं अंडरडॉग हूं. लेकिन अक्षय खन्ना तो दूसरे ही लेवल पर हैं. उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता. सफलता, असफलता सब उनके लिए एक जैसी हैं."

आर माधवन ने जलन की किसी भी बात को खारिज करते हुए, साफ किया कि ऐसी कोई बात नहीं है. उनके लिए, सिर्फ़ धुरंधर से जुड़ा होना ही गर्व की बात है. उन्होंने आगे कहा, "न तो अक्षय और न ही डायरेक्टर, आदित्य धर, सफलता का फायदा उठाने में दिलचस्पी रखते हैं."