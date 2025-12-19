धुरंधर के बाद आमिर खान लेकर आए धांसू एजेंट, लेकिन बच्चों के लिए नहीं है ये फिल्म

आमिर खान के भांजे इमरान खान पिछले 10 साल से एक्टिंग की दुनिया से दूर हैं. आखिरी बार वह साल 2015 में कट्टी बट्टी फिल्म में नजर आए थे. लेकिन अब वह 10 साल बाद सिनेमाघरों में वापसी करने वाले हैं. वहीं इस बार वह अकेले नहीं बल्कि अपने मामा आमिर खान और एमी नॉमिनेटेड एक्टर वीर दास के साथ आ रहे हैं, जिसकी झलक जनवरी 2026 में रिलीज होने जा रही फिल्म हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस के ट्रेलर में देखने को मिली है. फिल्म को वीर दास ने डायेर्ट किया है और आमिर खान ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है, जो कि एक कॉमेडी ड्रामा है.
हैप्पी पटेल के ट्रेलर में एनआरई के रोल में वीर दास नजर आ रहे हैं. वहीं इमरान खान और आमिर खान का किरदार गुंडों वाला नजर आ रहा है, जो फैंस का ध्यान खींच रहा है. वहीं ट्रेलर देखने के बाद फैंस का कहना है कि फिल्म 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई हासिल करेगी. फिल्म में गालियां होने के चलते ट्रेलर काफी वायरल हो रहा है. लेकिन फैंस फिल्म के ट्रेलर की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं. हैप्पी पटेल: ख़तरनाक जासूस के ट्रेलर में वीर दास एक बिल्कुल नए अंदाज में नजर आते हैं, जहां वह एक परफेक्ट लेकिन थोड़े इम्परफेक्ट जासूस बने हैं, जो एक मिशन पर निकले हैं. कहानी आगे बढ़ते ही वह मुसीबतों में फंस जाते हैं और फिर शुरू होता है पूरा हंगामा, जो देखने में बेहद मज़ेदार लगता है. मोना सिंह अपने रॉ और दमदार अवतार से चौंकाती हैं, जैसा उन्हें पहले कभी स्क्रीन पर नहीं देखा गया, वहीं मिथिला पालकर अपनी अलग सी मासूमियत और चार्म जोड़ती हैं. आमिर खान का बिल्कुल अलग और अनोखा लुक कहानी में एक और ज़ोरदार तड़का लगा देता है.
हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस की बात करें तो इसमें वीर दास के अलावा मिथिला पाकर, मोना सिंह, शारीब हाशमी और श्रुति तवाड़े अहम रोल में है. जबकि आमिर खान और उनके भांजे का स्पेशल रोल देखने को मिलेगा. बता दें कि यह जाने तू या जाने ना एक्टर इमरान खान की मचअवेटेड फिल्मों में से है क्योंकि वह इस फिल्म के साथ 10 साल बाद एक्टिंग की दुनिया में वापसी कर रहे हैं. वहीं फिल्म 16 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
हैप्पी खतरनाक के बाद आएगी बॉर्डर 2
बता दें आमिर खान की फिल्म सनी देओल की मचअवेटेड फिल्म बॉर्डर 2 से बॉक्स ऑफिस पर टकराएगी. दरअसल, 16 जनवरी को जहां हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस रिलीज होगी तो वहीं बॉर्डर 2 इसके एक हफ्ते बाद 23 जनवरी को रिलीज होगी, जिसकी झलक हाल ही में दिखाई गई है. वहीं फैंस का फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट लेवल बढ़ गया है.
