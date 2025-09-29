विज्ञापन

पर्दे पर खूंखार विलेन बन चुका है ये एक्टर, मगर असल जिंदगी में है बेहद संस्कारी, पिछले साल दी 800 करोड़ की फिल्म

हाल ही में अपनी फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के प्रमोशन के दौरान वरुण धवन और जान्हवी कपूर से यही सवाल पूछा गया कि फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें कौन सबसे ज्यादा संस्कारी लगता है.

वरुण–जान्हवी की बॉलीवुड में कौन लगे सबसे संस्कारी?
बॉलीवुड की चमक-धमक भरी दुनिया में जब “संस्कार” की बात आती है तो अक्सर सितारे अलग-अलग राय रखते हैं. हाल ही में अपनी फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के प्रमोशन के दौरान वरुण धवन और जान्हवी कपूर से यही सवाल पूछा गया कि फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें कौन सबसे ज्यादा संस्कारी लगता है. जान्हवी कपूर ने इस पर पहले मुस्कुराते हुए कहा, “सोचना पड़ेगा…” फिर उन्होंने सीधे पंकज त्रिपाठी का नाम लिया. जान्हवी बोलीं, “उनमें इतनी बुद्धिमानी है, वे हमेशा ज्ञान बांटने को तैयार रहते हैं. उनके संस्कार और उनके उसूल इतने मजबूत हैं कि मेरे लिए तो पक्का पंकज जी ही सबसे संस्कारी हैं.” जान्हवी ने आगे बढ़ते हुए वरुण धवन को भी संस्कारी बताया और कहा कि उनके स्वभाव और बर्ताव में भी असली संस्कारों की झलक दिखती है.

वहीं वरुण धवन से जब यही सवाल किया गया तो उन्होंने बिना देर किए यामी गौतम का नाम लिया. वरुण ने अपनी फिल्म बदलापुर के दिनों को याद करते हुए कहा, “यामी बहुत स्वीट हैं, थोड़ी शरमीली भी. उन्हें खुलने में थोड़ा समय लगा. मुझे याद है कि हमने सुबह-सुबह वनीला मिल्कशेक पिया था और वहीं हमारी बातचीत शुरू हुई थी. धीरे-धीरे जब वो खुलीं तो उनकी गहरी सोच और अच्छे संस्कार सामने आए.”

फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी एक रोमांटिक कॉमेडी है जिसमें वरुण और जान्हवी के साथ रोहित सर्राफ और सान्या मल्होत्रा भी अहम किरदार निभा रहे हैं. इसका निर्देशन शशांक खेतान ने किया है और इसे धर्मा प्रोडक्शन्स ने बनाया है. फिल्म के गाने, जिनमें भोजपुरी तड़का है, रिलीज़ होते ही दर्शकों की ज़ुबान पर चढ़ चुके हैं. वहीं बात करें पंकज त्रिपाठी की तो वह वेब सीरीज मिर्जापुर में खूंखार विलेन कालीन भैया का रोल कर सुर्खियां बटोर चुके हैं. उन्होंने पिछले साल आई फिल्म स्त्री 2 से भी खूब सुर्खियां बटोरी थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी. 
 

