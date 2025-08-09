मां के साथ दिख रहा ये प्यारा बच्चा बड़ा होकर बना बॉलीवुड सुपरस्टार, तीनों खान के दौर में डूब था गया करियर

बॉलीवुड के एक एक्टर हैं. जिनका नाम एक समय पर हैंडसम एक्टर्स की लिस्ट में गिना जाता था. उन्होंने इंडस्ट्री में आते ही अलग पहचान बना ली थी. उनकी एक के बाद एक हिट फिल्में आईं थीं. मगर वो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई और उनका करियर डूबता चला गया. ये एक्टर आज भी सपोर्टिंग रोल में फिल्मों में नजर आ जाते हैं. इस एक्टर की एक बहुत पुरानी फोटो वायरल हो रही है. जिसमें वो अपनी मां के साथ बैठे हुए हैं. फोटो से भी अगर आप नहीं पहचान पाए हैं तो बता दें हाल ही में इनके भांजे की फिल्म रिलीज हुई है. ये फिल्म हर जगह छा गई है.

कौन है ये एक्टर

मां के साथ दिख रहा ये शख्स कोई और नहीं बल्कि चंकी पांडे हैं. चंकी पांडे ने फिल्म आग ही आग से कदम रखा था. मां के साथ बैठे हुए चंकी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं. उनके चेहरे पर आज भी वैसी ही मासूमियत है जैसे जवानी के दिनों में हुआ करती थी. चंकी पांडे के भतीजे अहान पांडे ने भी बॉलीवुड में कदम रख दिया है. अहान ने सैयारा से डेब्यू किया है और ये फिल्म आते ही छा गई है.

चंकी पांडे का डूब गया था करियर

चंकी पांडे ने 1987 में डेब्यू किया था. उनका करियर ज्यादा नहीं चल पाया था, वो एक साल में ही खो गए थे. उन्होंने एक बार अपने करियर को लेकर खुलकर बात की थी. चंकी पांडे ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब मैंने बॉलीवुड में एंट्री की थी तब मैं और गोविंदा थे. उसके बाद आमिर खान, सलमान खान और उसके बाद आते ही गए. ये बड़े सुपरस्टार बन गए. मैं खो गया. मैंने एक साल तक अपने करियर का आनंद लिया. 1988 के बाद मेरे लिए सब कुछ फीका पड़ने लग गया था.