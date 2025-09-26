बॉलीवुड ने किया रिजेक्ट, लेकिन बांग्लादेश में बना सुपरस्टार, नकली नाम से की 100 फिल्में, आज बेटी और भतीजा हैं इनसे बड़े स्टार

बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने विलेन के साथ कॉमेडी दोनों ही रोल किए हैं. खास बात ये है कि दोनों ही तरह के रोल में इस एक्टर को लोगों को बहुत प्यार मिला है. जिस एक्टर की हम बात कर रहे हैं उनका नाम चंकी पांडे हैं. चंकी पांडे आज अपना 63वां जन्मदिन मना रहे हैं. उनकी एक्टिंग के लोग आज भी दीवाने हैं. चंकी की बेटी अनन्या पांडे भी अब इंडस्ट्री में आ चुकी हैं और अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं. चंकी पांडे से जुड़े कई राज हैं जो लोगों को नहीं पता है. क्या आपको पता है उन्होंने नकली नाम के साथ 100 फिल्मों में काम किया है. नहीं ना? तो आइए आपको ये क्या किस्सा है बताते हैं.

नकली नाम के साथ किया काम

चंकी पांडे को बॉलीवुड से ज्यादा बांग्लादेश में लोगों का प्यार मिला है. लोग उन्हें बांग्लादेश का अमिताभ बच्चन कहते थे. चंकी पांडे का असली नाम सुयश पांडे है. उन्होंने फिल्मों में आने के बाद अपना नाम बदलकर चंकी रख लिया था. उन्होंने फिल्म आग ही आग से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. चंकी पांडे की कुछ बॉलीवुड फिल्में तो हिट रहीं लेकिन कुछ समय बाद फिल्में फ्लॉप होना शुरू हो गईं. जिसके बाद उन्होंने बांग्लादेश फिल्मों की तरफ रुख किया और वहां पर वो छा गए.



बांग्लादेश में बने स्टार

जब चंकी पांडे ने बांग्लादेशी फिल्मों में एंट्री की तो वो छा गए. उनकी एक के बाद एक फिल्में हिट होने लगीं. उन्होंने स्वामी केनो आसामी' और बेश कोरेची प्रेम कोरेची जैसी हिट बांग्लादेशी फिल्मों में काम किया है. जिसके बाद वो बांग्लादेश में स्टार बन गए. कई सालों तक बांग्लादेशी फिल्मों में काम करने के बाद चंकी पांडे ने बॉलीवुड में वापसी कर ली. अब वो कॉमेडी फिल्मों में साइड रोल में नजर आते हैं. हाल ही में वो फिल्म हाउसफुल 5 में नजर आए थे. अब वो लोगों को अपनी कॉमेडी से इंप्रेस कर रहे हैं.