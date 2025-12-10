विज्ञापन

धर्मेंद्र, अमरीश पुरी, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ ये बच्चा बड़ा होकर बना टॉप हीरो, एक साथ साइन करता था 40 फिल्में, पहचाना क्या?

इस फोटो में आप अमरीश पुरी, शक्ति कपूर, धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे बड़े दिग्गजों को देख सकते हैं. उनके साथ फोटो में एक बच्चा नजर आ रहा है, जो आज के समय में बॉलीवुड का बड़ा हीरो है.

Read Time: 2 mins
Share
धर्मेंद्र, अमरीश पुरी, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ ये बच्चा बड़ा होकर बना टॉप हीरो, एक साथ साइन करता था 40 फिल्में, पहचाना क्या?
कौन है दिग्गजों के साथ दिख रहा ये बच्चा
नई दिल्ली:

मोहब्बतें फेम हीरो जुगल हंसराज तो आपको याद ही होंगे. जी हां, हम उसी एक्टर की बात कर रहे हैं, जिन्होंने अपनों नीली आंखों से लड़कियों को अपना दीवाना बना लिया था. जुगल हंसराज ज्यादा फिल्मों में नजर तो नहीं आए, लेकिन अपने चॉकलेटी बॉय इमेज से उन्होंने लड़कियों के दिलों में एक खास जगह जरूर बना ली. जुगल हंसराज ने बचपन से ही एक्टिंग शुरू कर दी थी. वे कई फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट देखे गए हैं. इन दिनों जुगल हंसराज फिल्मों से पूरी तरह गायब हैं और अमेरिका में अपने परिवार के साथ सेटल हैं.

जुगल हंसराज अपने बचपन की फोटोज को सोशल मीडिया पर खूब शेयर करते हैं. इसी क्रम में उन्होंने कुछ समय पहले अपनी एक फोटो शेयर की थी, जिसमें वे बॉलीवुड के कुछ दिग्गज सितारों के साथ नजर आए थे. जुगल हंसराज ने जो फोटो शेयर की थी, वो लोहा फिल्म के सेट की थी, जो कि साल 1987 में आई थी. इस फोटो में आप अमरीश पुरी, शक्ति कपूर, धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे बड़े दिग्गजों को देख सकते हैं. वहीं जुगल सफेद रंग की शर्ट और हाफ पैंट पहने बीच में खड़े नजर आ रहे हैं. इस फोटो में जुगल को पहचानना फैन्स के लिए मुश्किल है.

हालांकि जुगल हंसराज का लुक अब पहले से काफी बदल गया है. अब आप उन्हें देखेंगे तो पहचान नहीं पाएंगे. हाल ही में एक्टर की एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें वे अनुपम खेर के साथ नजर आ रहे हैं. इस फोटो में जुगल हमेशा की तरह हैंडसम दिख रहे हैं. एक्टर की इस फोटो पर लोगों के 'डैशिंग', 'स्मार्ट' जैसे कमेंट्स आए हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Jugal Hansraj, Jugal Hansraj Childhood Photo, Jugal Hansraj Unseen Photo, Jugal Hansraj Loha Movie, Loha Movie
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com