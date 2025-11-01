जुगल हंसराज की वो फिल्म, जिसे एक्टर ने कर दिया था रिजेक्ट, बनी कल्ट क्लासिक, देख कर खूब रोए थे धर्मेंद्र

आदित्य चोपड़ा के निर्देशन में बनी फिल्म मोहब्बतें से मशहूर हुए एक्टर जुगल हंसराज को पहले से ही जाना जाता है. वह बतौर स्टार किड्स अपने अभिनय की पारी शुरू कर चुके थे. उन्होंने शेखर कपूर की फिल्म मासूम से बॉलीवुड में एंट्री ली थी. फिल्म में नसीरुद्दीन शाह और शबाना आजमी समेत कई बड़े स्टार थे. फिल्म में जुगल का रोल राहुल मल्होत्रा नामक एक बच्चे का था. उनके इस रोल को इतनी बड़ी पहचान मिली कि आज भी उनका किरदार याद किया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जुगल ने पहले इस फिल्म को ठुकरा दिया था. एक्टर ने अपने हालिया इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है.

फिल्म करने से किया था मना

एक्टर ने बताया कि जब उन्हें यह फिल्म मिली तो उन्होंने क्या कहा, 'मैं इस पूरी फिल्म में रो रहा हूं, मेरे दोस्त मुझे क्राइंग बेबी बोलने लगेंगे और यह चीज मुझे परेशान करेगी, इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं यह फिल्म नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने मुझे मना लिया, वो मेरे घर आते रहे, मेरे पेरेंट्स से मिलते रहे, मेरे साथ क्रिकेट खेला और धीरे-धीरे मेरे दोस्त बनने में कामयाब हो गए, फिर वह मुझे हुजूर इस कदर गाने की रिकॉर्डिंग पर ले गए. बता दें, इस फिल्म का एक गाना 'लकड़ी की काठी' जुगल पर ही फिल्माया गया है, जो आज भी पॉपुलर है. फिल्म मासूम साल 1983 में रिलीज हुई थी, जो एक सुपरहिट फिल्म है. इसमें बतौर चाइल्ड स्टार उर्मिला मातोंडकर भी नजर आई थीं.

मासूम देख रोए थे धर्मेंद्र

मासूम दिल को छू जाने वाली एक सॉफ्ट फिल्म है, जो किसी के भी आंसू निकाल सकती है. ऐसा ही हुआ सुपरस्टार धर्मेंद्र के साथ, जब उन्होंने यह फिल्म देखी. धर्मेंद्र फिल्म में जुगल के काम से बहुत इंप्रेस हुए थे. जुगल ने बताया, 'उन्होंने हमारे घर एक संदेश भेजा और फिर कॉल किया और बताया कि वह पहली बार किसी फिल्म को देखकर इतना रोए हैं, वह स्क्रीन पर अपने आंसूओं के छिपाते थे,और उन्होंने कहा था कि अगर फ्यूचर में कभी कोई ऐसी फिल्म मिलेगी, जिसमें उनके बेटे का भी रोल होगा तो वह मुझे ही कास्ट करेंगे, मेरे पेरेंट्स को मेरी पढ़ाई की चिंता थी, तो उन्होंने कहा कि चिंता करने की बात नहीं हैं, समर वेकेशन में काम करेंगे, फिर मैंने अपने चार से पांच समर वेकेशन उनके साथ बिताए और उनके साथ शूटिंग भी की.'.