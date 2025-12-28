9 साल के मासूम बच्चे से सेट पर शबाना आजमी बनाकर रखती थीं दूरी, अमिताभ बच्चन-शाहरुख खान संग दी हिट फिल्म

शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन की मोहब्बतें और पापा कहतें हैं से फेमस हुए एक्टर जुगल हंसराज ने चाइल्ड एक्टर के तौर पर काम किया था. वह नसीरुद्दीन शाह और शबाना आजमी के साथ नजर आए थे, जो हिंदी सिनेमा की क्लासिक फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. इस फिल्म में 9 साल के जुगल हंसराज के अलावा उर्मिला मातोंडकर भी बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आई थीं. फिल्म को शेखर ने डायरेक्ट किया था, जिसका गाना तुझसे नाराज नहीं जिंदगी आज भी पॉपुलर है. फिल्म की कहानी परिवार के रिश्तों पर आधारित थी. इसी बीच हाल ही में जुगल हंसराज ने खुलासा किया कि शबाना आजमी कितनी मेथड एक्ट्रेस थीं और सेट पर उनके साथ कैसी थीं.

इस कारण के चलते जुगल हसंराज से दूर रहीं शबाना आजमीं

पिंकविला को दिए इंटरव्यू में जुगल हंसराज ने कहा, हम एक-दूसरे से दूर दूर रहते थे. वह मेथड एक्ट्रेस से कई ज्यादा थीं और वह उनकी ऑनस्क्रीन बेटी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस के काफी करीब थीं क्योंकि वह फिल्म में उसकी मां का किरदार निभा रही थीं. उन्होंने मुझसे दूरी बनाई रखी. बाद में मुझे पता चला कि यह उनका काम करने का तरीका था.

शबाना आजमी की जुगल हंसराज ने की तारीफ

उन्होंने कहा, वह नहीं चाहती थीं कि हम करीब ना आए क्योंकि वह चाहती थीं कि हमारे बीच अजीब रिश्ता स्क्रीन पर भी नजर आए. वह दिखा भी क्योंकि लोगों को हमारे कैरेक्टर के बीच दूरी महसूस भी हुई. शबाना आजमी की तारीफ करते हुए एक्टर ने कहा, उन्होंने खूबसूरती से निभाया.

सौतेली मां और बेटे की कहानी थी मासूम

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि मासूम की कहानी एक सौतेली मां और बच्चे के बीच रिश्ते की कहानी बताती है, जिसमें दोनों के बीच इमोशन देखने को मिलता है. फिल्म 1983 में रिलीज हुई थी, जिसमें जुगल हंसराज, नसीरुद्दीन शाह, उर्मिला मातोंडकर और शबाना आजमी के अलावा तुनजा, सुप्रिया पाठक, सईद जाफरी और सतीश कौशिक नजर आए थे.