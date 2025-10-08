विज्ञापन

सड़क पर भीख मांगती थी ये एक्ट्रेस, आमिर की फिल्म में मिला मौका फिर अजय देवगन, अनिल कपूर के साथ भी किया काम

इस एक्ट्रेस को मिस मिमी के नाम से जाना जाता है. इन्हें अपने कॉमिक अंदाज के लिए खूब पसंद किया गया था.

मिस मिमी किस्मत से स्क्रीन तक पहुंचीं और कुछ यादगार रोल किए.
नई दिल्ली:

90 के दशक की हिंदी फिल्मों में कई ऐसे किरदार देखने को मिले, जो छोटे-से रोल में भी दर्शकों का दिल जीत लेते थे. ऐसी ही एक कलाकार थीं मिस मिमी, जिन्हें दर्शकों ने उनकी खास शारीरिक बनावट के साथ कई फिल्मों में देखा. हैरानी की बात यह है कि मिस मिमी कोई ट्रेन्ड एक्टर नहीं थीं, बल्कि सिग्नल पर भीख मांगने वाली एक ऐसी महिला थीं, जिनकी मानसिक स्थिति पूरी तरह ठीक नहीं थी. सड़क से सिनेमा के पर्दे तक का उनका सफर किसी आश्चर्य से कम नहीं है.

आमिर की फिल्म ने दिलाई पहचान

आमिर खान और माधुरी दीक्षित की सुपरहिट फिल्म ‘दिल' में मिस मिमी ने छोटा-सा लेकिन यादगार किरदार निभाया. फिल्म में एक बॉक्सिंग सीन है जिसमें आदिल ईरानी हार जाते हैं और हार की सजा के तौर पर मिस मिमी उन्हें किस करती हैं. इस सीन ने उन्हें ‘मिस मिमी' के नाम से मशहूर कर दिया. आदिल ईरानी ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने मिस मिमी को सड़क पर भीख मांगते देखा था. उनके भाई इंदर कुमार उस समय एक अनोखे किरदार की तलाश में थे. मिस मिमी की अनूठी शख्सियत से इम्प्रेस होकर उन्होंने उन्हें ‘दिल' में छोटा-सा रोल दिया और एक्टिंग का मौका दिया.

सेट पर एक्सपीरियंस

आदिल ने उस किस सीन के बारे में बताया कि जब मिस मिमी उनके करीब आईं, तो उनके मुंह से तेज दुर्गंध आ रही थी, जिससे वह असहज हो गए थे. बाद में मिस मिमी ने ‘बेटा' और ‘दिलजले' जैसी फिल्मों में भी छोटे-मोटे किरदार निभाए. लेकिन उनकी मानसिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह जो कुछ भी मिलता, उसे खा लेती थीं. इससे उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ा. कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, एक बार उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं.

Aamir Khan, Anil Kapoor, Miss Mimi
