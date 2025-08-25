राजेंद्र कुमार के सामने इस एक्ट्रेस ने डेब्यू फिल्म के लिए स्क्रीन टेस्ट देने से कर दिया था इनकार

विजेता पंडित हिंदी सिनेमा की ऐसी एक्ट्रेस हैं, जिन्हें पहली ही फिल्म से स्टारडम हासिल हो गया था. उनकी पहली फिल्म थी 'लव स्टोरी'. इसमें कुमार गौरव के साथ उनकी जोड़ी ऐसी जमी कि सभी फिल्मकार उन्हें अपनी फिल्मों में लेने के लिए उमड़ पड़े. 25 अगस्त 1967 को विजेता पंडित का जन्म हरियाणा के हिसार में हुआ था. मशहूर संगीतकार पंडित जसराज उनके चाचा थे. मशहूर म्यूजिक कंपोजर जतिन-ललित पंडित उनके भाई थे. विजेता के भी सुर पक्के हैं.

विजेता पंडित ने 1981 में 'लव स्टोरी' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. उनके डेब्यू का किस्सा भी काफी मजेदार है. अभिनेत्री ने एक पॉडकास्ट शो में पूरी कहानी बताई थी. बताया था कि उन्होंने इस फिल्म के लिए स्क्रीन टेस्ट देने से साफ इनकार कर दिया था. दरअसल, राजेंद्र कुमार अपने बेटे कुमार गौरव को लॉन्च करने के लिए एक फिल्म बनाना चाहते थे. इस फिल्म के लिए उन्होंने विजेता पंडित को चुना. जब विजेता पंडित को पता चला कि राजेंद्र कुमार उन्हें अपने बेटे के साथ 'लव स्टोरी' में लेना चाहते हैं, तो वे उनके घर गईं.

यहां राजेंद्र कुमार ने उनसे कहा, "मेरी एक गुजारिश है कि मैं आपका स्क्रीन टेस्ट लूंगा. चिंता मत करो, आपको बस डायलॉग पढ़ने हैं और स्क्रीन पर अपना चेहरा दिखाना है." लेकिन पहली फिल्म होने के बावजूद एक्ट्रेस ने इनकार कर दिया. उन्होंने तब कहा था, "मुझे पता है कि मैं अभिनय कर सकती हूं, लेकिन मैं स्क्रीन टेस्ट नहीं दूंगी."

राजेंद्र कुमार उनका जवाब सुनकर चौंक गए थे. तब उन्होंने राज कपूर को फोन किया था. राज कपूर ने उन्हें सुझाव दिया कि वे विजेता को एक्टिंग कोर्स करवाएं ताकि उन्हें भी फिल्म में एक्ट्रेस को लेने में कोई परेशानी न हो. इस तरह विजेता को अपनी पहली फिल्म मिली. फिल्म ने रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी. यह एक ब्लॉकबस्टर हिट थी और रातोंरात कुमार गौरव और विजेता पंडित दोनों स्टार बन गए. उनकी जोड़ी को दर्शक इतना पसंद कर रहे थे कि उन्हें एक साथ कई फिल्मों के ऑफर मिलने लगे.

इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही विजेता और कुमार गौरव के बीच प्यार हो गया. यह प्यार इतना गहरा था कि दोनों एक-दूसरे से शादी करना चाहते थे. राजेंद्र कुमार नहीं चाहते थे कि उनके बेटे की शादी विजेता पंडित से हो. इस विरोध के चलते विजेता और कुमार गौरव का रिश्ता टूट गया. इसी के चलते विजेता पंडित को उन सारी फिल्मों के लिए न कहना पड़ा जिनमें उन्हें कुमार गौरव के साथ कास्ट किया गया था. इसका असर उनके करियर पर भी पड़ा. विजेता ने बाद में 'मोहब्बत' से वापसी की कोशिश की लेकिन वो शोहरत और कामयाबी नहीं मिल पाई जैसी 'लव स्टोरी' से मिली थी.