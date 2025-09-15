फिल्में समाज का आईना होती हैं... राजेंद्र कुमार ने बताया कैसे 80s-90s में बदली फिल्मों की तकदीर

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता राजेंद्र कुमार आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं. लेकिन उनकी फिल्में और जिंदादिली आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1950 में फिल्म जोगन से की थी और 1957 में मदर इंडिया से उन्हें देशभर में पहचान मिली. हाल ही में उनका एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. जिसमें वो 1950 से 1990 तक फिल्मों में आए बदलाव के बारे में बात करते नजर आए.

राजेंद्र कुमार का थ्रोबैक वीडियो.

इंस्टाग्राम पेज rajendra.kumar.forever पर पोस्ट हुए इस वीडियो में राजेंद्र कुमार वैंकूवर में दिए गए एक इंटरव्यू में नजर आते हैं. यह इंटरव्यू नरगिस दत्त फाउंडेशन के लिए फंड जुटाने के दौरान रिकॉर्ड किया गया था. इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें क्या दिया. राजेंद्र कुमार ने जवाब दिया कि फिल्मों ने उन्हें लोगों के करीब लाया. बड़े पर्दे पर कलाकारों को देखकर लोग खुद को उनसे जोड़ते हैं और कई बार उनके जैसा बनने की कोशिश भी करते हैं.

50s से 90s तक बॉलीवुड में बदलाव.

जब राजेंद्र कुमार से फिल्मों में बदलाव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'फिल्में समाज का आईना होती हैं'. उनका मानना था कि जैसे-जैसे लोगों के सोचने-समझने और जीवन जीने के तरीके बदलते हैं. वैसे-वैसे फिल्में भी बदलती हैं. समाज की जरूरतें, विचार और भावनाएं बदलती हैं और बॉलीवुड उन बदलावों को पर्दे पर उतारता है. यही वजह है कि उनकी बातें आज भी सोशल मीडिया पर लोगों को इंस्पायर कर रही हैं.

जुबली कुमार- बॉलीवुड का खास नाम.

राजेंद्र कुमार बॉलीवुड के ऐसे एक्टर थे जिनकी फिल्मों ने कई रिकॉर्ड बनाए. उन्होंने अपने करियर में 25 से ज्यादा फिल्में 25 हफ्तों के अंदर रिलीज कर दीं. इसी वजह से उन्हें 'सिल्वर जुबली एक्टर' या 'जुबली कुमार' कहा जाने लगा. उन्होंने शहनाई, मदर इंडिया, संगम, आरजू, आन मिलो बेला, दिल एक मंदिर, मेरे महबूब जैसी कई यादगार फिल्मों में काम किया.