दिलीप कुमार नहीं थे सायरा बानो का पहला प्यार, बनना चाहती थीं इस शादीशुदा एक्टर की दुल्हन, मां बनी विलेन

सायरा बानो की दिलीप कुमार संग शानदार लव स्टोरी के बारे में लगभग सभी को पता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिलीप कुमार से पहले सायरा बानो एक शादीशुदा एक्टर के प्यार में इस कदर पागल हो गई थीं कि उनसे शादी करने की जिद पकड़ ली थी. मां के लाख समझाने के बावजूद वह उनकी एक बात सुनने को तैयार नहीं थीं. इसके बाद मां ने एक ऐसा तरीका अपनाया की सायरा बानो ने अपनी जिद छोड़ दी और उनकी लाइफ में दिलीप कुमार की एंट्री हुई और उनसे एक्ट्रेस को प्यार भी हो गया.

सायरा बानो को इस शादीशुदा एक्टर से हुआ था प्यार

आपको शायद ही पता होगा कि दिलीप कुमार से पहले शायरा बानो एक्टर राजेंद्र कुमार के प्यार में गिरफ्तार हो गई थी. एक्ट्रेस ने फिल्म बेला में राजेंद्र कुमार के साथ काम किया था. इसके बाद भी सायरा ने राजेंद्र के साथ कई और फिल्मों में काम किया. फिल्मों में साथ काम करते हुए दोनों के बीच की दोस्ती गहरी होती गई और एक समय ऐसा आया जब एक्ट्रेस के सिर पर राजेंद्र के प्यार का भूत सवार हो गया. राजेंद्र के शादीशुदा होने की बात जानते हुए भी सायरा बानो उनके प्यार में डूबी रहीं.

मां ने निकाला यह तरीका

उसी समय सायरा का बर्थडे आया और उन्होंने अपनी बर्थ डे पार्टी में राजेंद्र कुमार को बुलाने की जिद पकड़ ली. मां ने समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वह कुछ भी सुनने-समझने को तैयार नहीं हुई. तब मां ने उन्हें समझाने के लिए दिलीप कुमार को अपने घर बुलाया. दिलीप कुमार ने सायरा से बात की और समझाया कि अगर वह राजेंद्र से शादी करती हैं तो लोग पूरी जिंदगी उन्हें ताना मारेंगे. एक्ट्रेस को दिलीप कुमार की बात समझ भी आई और उन्होंने अपनी जिद्द छोड़ दी.

और हो गया दिलीप कुमार से प्यार

इसके बाद सायरा बानो की बात दिलीप कुमार से होने लगी. बात करते हुए दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और दोनों एक-दूसरे को पसंद करने लगे. इसके बाद सायरा बानो ने दिलीप साहब को शादी के लिए प्रपोज कर दिया. दोनों के उम्र में 20 साल से ज्यादा फासला था, लेकिन दोनों ने शादी की और दिलीप कुमार के देहांत तक सायरा बानो ने उनके साथ शादी के रिश्ते को बखूबी निभाया. दोनों की जोड़ी का नाम बॉलीवुड की एवरग्रीन जोड़ियों में शुमार है.