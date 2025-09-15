विज्ञापन

13 साल की उम्र में 22 साल के हीरो की पत्नी बनी थीं ये एक्ट्रेस, रियल लाइफ में एक रियासत के राजकुमार से की शादी

शर्मिला टैगोर ने हमेशा अपनी शानदार एक्टिंग के जानी गई हैं. उन्होंने 13 साल की उम्र में ऐसी फिल्म में काम किया था जिसे देखकर हर कोई चौंक गया था.

13 साल की उम्र में 22 साल के हीरो की पत्नी बनी थीं ये एक्ट्रेस, रियल लाइफ में एक रियासत के राजकुमार से की शादी
शर्मिला टैगोर की पहली फिल्म का सीन
नई दिल्ली:

60 के दशक में शर्मिला टैगोर ने बॉलीवुड में कदम रखा था. 60 के दशक से लेकर अभी तक शर्मिला टैगोर अपनी शानदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीत रही हैं. शर्मिला टैगोर अब कम फिल्मों में नजर आती हैं मगर जब भी आती हैं तो अपनी प्रिजेंस से सभी को इंप्रेस कर देती हैं. बहुत ही कम लोगों को पता है कि शर्मिला टैगोर ने 13 साल की उम्र में पहली फिल्म में काम किया था. इस फिल्म की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इस वीडियो में ही शर्मिला टैगोर की एक्टिंग देखकर हर कोई फैन हो रहा है. अगर आप ये फिल्म देख लेंगे तो शर्मिला टैगोर के एक बार फिर फैन हो जाएंगे.

बंगाली फिल्म से किया काम

शर्मिला टैगोर की जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं उसका नाम देवी है. ये एक बंगाली फिल्म है जिसमें शर्मिला टैगोर के साथ सौमित्र चटर्जी, छाबी बिस्वास, करुणा बनर्जी अहम किरदार निभाते नजर आए थे. फिल्म 1960 में आई थी. देवी को सत्यजीत रे ने डायरेक्ट किया था. शर्मिला टैगोर ने अपने फिल्मी करियर में बंगाली फिल्मों में भी काम किया था. उनकी एक्टिंग के लोग दीवाने थे.

वायरल हुआ वीडियो

सोशल मीडिया पर देवी फिल्म का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो में शर्मिला टैगोर ने भारी ज्वैलरी पहनी हुई है और उनका मेकअप पूरा फैला हुआ है. वो अपने पति के पास आकर कहती हैं कि एक और नेकलेस उन्हें पहना दे. अपनी पत्नी को देवी की तरह ट्रीट किए जाने पर उनका पति शॉक्ड नजर आ रहा है. इस वीडियो पर लोग ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा-65 साल पुरानी फिल्म, लेकिन आज भी इसका कैमरा एंगल और डायरेक्शन मौजूदा बॉलीवुड फिल्मों से बेहतर है. दूसरे ने लिखा-सत्यजीत रे निर्देशित फिल्म देवी का ये आखिरी सीन है. अंधविश्वास के कारण ससुर के अपनी बहू को देवी के रूप में पूजी जाने वाली महिला, अपने सामने मरते हुए बच्चे को बचा नहीं पाती और मानसिक रूप से अस्थिर हो जाती है.

