68 साल से एक्टिंग की दुनिया में हैं शर्मिला टैगोर, राजेश खन्ना-शशि कपूर के साथ दी हिट फिल्म, जानते हैं नेटवर्थ

बॉलीवुड अभिनेत्री शर्मिला टैगोर का नाम सुनते ही दर्शकों के दिमाग में हिट फिल्में, खूबसूरत मुस्कान और सुपरस्टार्स के साथ उनकी शानदार जोड़ी याद आती है. शर्मिला ने अपने करियर में सिर्फ अभिनय के लिए ही नहीं बल्कि अपने आकर्षक अंदाज और ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री के लिए भी दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई. राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, शशि कपूर और अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार्स के साथ उनकी जोड़ी हमेशा लोगों की पसंदीदा रही. उनका यह अनोखा फैक्टर उनकी फिल्मों को सुपरहिट बनाने में मदद करता रहा और उन्हें बॉलीवुड की यादगार अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया.

शर्मिला टैगोर का जन्म 8 दिसंबर 1944 को आंध्र प्रदेश के एक बंगाली हिंदू परिवार में हुआ. उन्होंने अपने सिने करियर की शुरुआत केवल 13 साल की उम्र में बंगाली फिल्म 'अपुर संसार' से की, जिसे प्रसिद्ध निर्देशक सत्यजीत रे ने बनाया था. इस फिल्म में शर्मिला ने छोटी उम्र की दुल्हन की भूमिका निभाई थी. बंगाली फिल्मों में लगभग पांच साल काम करने के बाद उन्हें बॉलीवुड में आने का अवसर मिला.

उन्होंने 1964 में शक्ति सामंत की फिल्म 'कश्मीर की कली' से बॉलीवुड में डेब्यू किया. इस फिल्म में शम्मी कपूर के साथ उनकी जोड़ी दर्शकों को बेहद पसंद आई और उन्हें पहली बार बड़े पर्दे पर पहचान मिली. इसके बाद 1966 में आई फिल्म 'अनुपमा' ने उन्हें बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेज में शुमार कर दिया. धर्मेंद्र के साथ इस फिल्म में उनकी केमिस्ट्री को दर्शकों ने बेहद सराहा और आलोचकों ने भी उनकी अभिनय प्रतिभा की तारीफ की.

शर्मिला टैगोर ने अपने करियर में कई सुपरस्टार्स के साथ काम किया और उनकी ऑन-स्क्रीन जोड़ी हमेशा लोगों के दिलों में खास रही. राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी ने उन्हें और भी ज्यादा लोकप्रियता दिलाई. 'आराधना', 'अमर प्रेम', 'दाग' और 'छोटी बहू' में दोनों की जोड़ी दर्शकों के बीच हिट साबित हुई. राजेश खन्ना के साथ उनकी केमिस्ट्री इतनी प्रभावशाली थी कि कई फिल्म क्रिटिक्स और दर्शक उन्हें बॉलीवुड की सबसे यादगार रोमांटिक जोड़ी मानते हैं.

इसके अलावा, शर्मिला टैगोर ने अमिताभ बच्चन और शशि कपूर जैसे अभिनेताओं के साथ भी कई हिट फिल्में दीं. उनके साथ की गई फिल्मों में 'आ गले लग जा', 'वक्त' और 'अनाड़ी' शामिल हैं। फिल्मों में सुपरस्टार्स के साथ जो अद्भुत केमिस्ट्री देखने को मिली, वह दर्शकों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई. शर्मिला ने अपने करियर में कई पुरस्कार भी जीते. फिल्म 'आराधना' के लिए उन्हें फिल्मफेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड मिला. इसके बाद फिल्म 'मौसम' के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. 2002 में बंगाली फिल्म 'अबर अरण्ये' में उनके सपोर्टिंग रोल के लिए भी नेशनल अवॉर्ड मिला.

शर्मिला टैगोर की निजी जिंदगी भी चर्चा में रही. उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान मंसूर अली खान पटौदी से शादी की और इस शादी के लिए इस्लाम धर्म अपनाया. इस शादी से उनके तीन बच्चे हुए, सैफ अली खान, सोहा और सबा अली खान. उनकी शादी और पारिवारिक जीवन ने भी हमेशा मीडिया और दर्शकों का ध्यान खींचा. लेकिन इतने सालों में आज उनका नेटवर्थ 2700 करोड़ बताया जाता है.

