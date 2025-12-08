Sharmila Tagore Birthday: सास शर्मिला टैगोर को फॉलो करती हैं करीना कपूर, खास अंदाज में विश किया बर्थडे

Sharmila Tagore Birthday: करीना कपूर की सास का जन्मदिन है. इस खास मौके पर बेबो ने अपनी सास शर्मिला टैगोर को जन्मदिन विश किया है. बेबो ने बताया कि वह हमेशा अपनी “अम्मा के नक्शेकदम पर चलने की कोशिश करती हैं. अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर करीना ने कुछ तस्वीरें शेयर कीं और पोस्ट को बस कैप्शन दिया, “हैप्पी बर्थडे प्यारी सास.” पहली तस्वीर में सैफ अली खान अपनी मां शर्मिला टैगोर के साथ पोज़ देते हुए दिख रहे हैं, जो छोटे जेह को गोद में लिए हुए हैं. मां-बेटे दोनों फोटो में मुस्कराते दिख रहे हैं. अगली क्लिक में करीना शर्मिला के साथ टहलती हुई दिख रही हैं और तस्वीर पर लिखा है, “हमेशा आपके नक्शेकदम पर चलने की कोशिश करती हूं.” आखिरी दिल को छू लेने वाली फ़ोटो में शर्मिला टैगोर अपने पोते जेह के साथ एक पार्क में खेल रही हैं.

करीना कपूर अक्सर अपनी सास शर्मिला टैगोर की तारीफ़ करती हैं, उन्हें “सबसे खूबसूरत और सुंदर महिला” बताती हैं. उन्होंने अक्सर शर्मिला के प्यार, सबको साथ लेकर चलने और काम और पर्सनल लाइफ़ में बैलेंस बनाने की ज़बरदस्त काबिलियत के बारे में खुलकर बात की है. अप्रैल में ‘उड़ता पंजाब' एक्ट्रेस ने शर्मिला टैगोर की बंगाली सिनेमा में वापसी की तारीफ़ करते हुए कहा था कि वह हमेशा ओरिजिनल बंगाल टाइग्रेस रहेंगी.

पुरातॉन टीम द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में करीना ने कहा, “हाय, मैं करीना कपूर खान हूं और मैं अपनी सास, आइकॉनिक, लेजेंडरी शर्मिला टैगोर को अपनी शुभकामनाएं भेजना चाहती हूं, जो लगभग 14 साल बाद आखिरकार बंगाली सिनेमा में वापसी कर रही हैं. वह ओरिजिनल बंगाल टाइग्रेस थीं, और हमेशा रहेंगी.”

“मुझे लगता है कि हर कोई इस खूबसूरत फ़िल्म को देखने के लिए एक्साइटेड है. मैं पूरी टीम को दिल से बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूं.”

