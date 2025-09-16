विज्ञापन

ये है नामचीन फिल्मी परिवार का वो सितारा जिसे बॉलीवुड ने भुलाया, OTT ने चमकाया

ये हिंदी सिनेमा की दुनिया का वो सितारा है जिसे एक समय के लिए बॉलीवुड ने भुला दिया था लेकिन इसको ओटीटी पर मौका मिला और ये बन गया सुपरस्टार.

इस स्टार को हिंदी सिनेमा ने भुलाया लेकिन OTT ने करवाई धमाकेदार वापसी
नई दिल्ली:

बॉलीवुड में सितारों के लिए लंबे समय तक पहचान बनाए रखना कोई बच्चों का खेल नहीं है. जहां एक-दो फिल्में पिटीं वहीं बॉलीवुड बड़े से बड़े सितारे को भी साइडलाइन कर देता है. लेकिन ओटीटी ने सितारों के लिए नई राहें खोली हैं और उन सितारों को भी नहीं पहचान दी है जिन्हें बॉलीवुड ने कहीं भुला दिया था. हम यहां एक ऐसे ही सितारे का जिक्र करने जा रहे हैं जो बॉलीवुड के एक बड़े खानदान से है लेकिन तकदीर ने जब करवट ली तो वह गुमनामी में कहीं खो गया. लेकिन जैसे ही उसने OTT पर दस्तक दी तो उसने दिखा दिया कि बेशक बॉलीवुड ने उसे भुलाया है लेकिन वह एक्टिंग कतई नहीं भूला है.

OTT के सबसे फेमस बाबा

यहां हम बात कर रहे हैं बॉबी देओल की. 90s के रोमांटिक हीरो Bobby Deol लंबे ब्रेक के बाद ‘आश्रम' (2020) में एक बाबा के रूप में लौटे, जिसने उनकी इमेज को पूरी तरह बदल दिया. इसके अलावा ओटीटी पर उनकी फिल्म लव हॉस्टेल और क्लास ऑफ '83 भी रिलीज हुईं और उनमें भी उनकी एक्टिंग को पसंद किया गया. 

सलमान खान ने दिया मौका

सलमान खान और बॉबी देओल की कमाल की बॉन्डिंग है और यह कई मौकों पर देखने को मिलती भी है. 2018 में सलमान खान ने Bobby Deol को रेस 3 में मौका दिया और उसके बाद तो बॉबी देओल ने फिर पीछे मुड़कर देखा ही नहीं. उन्होंने एनिमल जैसी फिल्म की. इसके अलावा साउथ में तो उनके बिना फिल्में संभव नजर आती ही नहीं है. फिर चाहे वो कंगुवा हो डाकू महाराज या हरिहर वीर मल्लू. 

बॉबी देओल के अपकमिंग प्रोजेक्ट

2025 में वे Netflix के ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में नजर आएंगे, जहां आर्यन खान के डायरेक्शन में वे फिल्म इंडस्ट्री की डार्क साइड को एक्सप्लोर करेंगे. इसके अलावा वे हाउसफुल 5 और वॉर 2 में भी कैमियो करते नजर आए. उनकी आने वाली फिल्मों में अल्फा, बंदर और जन नायगन शामिल हैं.

