विज्ञापन

एक्स वाइफ सुजैन के पिता को आज भी पापा कहते हैं ऋतिक रोशन, बर्थडे पर एक्स ससुर के लिए लिखी लंबी इमोशनल पोस्ट

ऋतिक रोशन ने पुरानी तस्वीरों के साथ कुछ ऐसे यादगार किस्से भी सुनाए जो उनके फैन्स के लिए किसी खजाने से कम नहीं.

Read Time: 3 mins
Share
एक्स वाइफ सुजैन के पिता को आज भी पापा कहते हैं ऋतिक रोशन, बर्थडे पर एक्स ससुर के लिए लिखी लंबी इमोशनल पोस्ट
ऋतिक रोशन के दिल में संजय खान के लिए बहुत प्यार दिखता है
Social Media
नई दिल्ली:

तीन जनवरी को बॉलीवुड के एक लीजेंड्री एक्टर और फिल्म मेकर संजय खान का जन्मदिन होता है. ये दिन उनके परिवार के लिए बहुत ही खास होता है. लेकिन परिवार से अलग एक और शख्स है जिसके लिए ये दिन खास है. ये शख्स उनके बहुत ही करीबी रिश्ते में रहा है. अब वो रिश्ता भले ही नहीं रहा लेकिन इनके बीच का प्यार और अहसास आज भी वही है. हम बात कर रहे हैं संजय खान के एक्स दामाद ऋतिक रोशन की. जी हां ऋतिक और सुजैन भले ही अलग हो चुके हैं लेकिन कभी ससुर रहे संजय खान, ऋतिक के लिए बहुत अहमियत रखते हैं. अपने दिल के जज्बात ऋतिक ने एक लंबी पोस्ट में लिखे जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. ऋतिक ने कुछ पुरानी तस्वीरों के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर कीं.

ऋतिक रोशन ने एक्स ससुर के लिए लिखी दिल छू लेने वाली पोस्ट

ऋतिक ने लिखा, आज आपके जन्मदिन पर पापा, मैं आपको मेरी जिंदगी में हमेशा एक बड़े प्यारे और गाइड करने वाले इंसान के तौर पर रहने के लिए थैंक्यू कहना चाहता हूं. मुझे हमेशा इतना खास महसूस कराने के लिए थैंक्यू, जितना कि मैं खुद को नहीं समझता. जितनी भी जगहों को मैं जानता हूं उनमें से एक जगह जहां मुझे बिना शर्त प्यार मिलने की गारंटी थी, वह थी जब मैं आपके और मां के साथ होता था. मुझे आज भी याद है जब हम पहली बार मिले थे, तो आपने मुझसे जो पहले शब्द कहे थे, "तुम्हारा नाम H से शुरू होता है. इसका मतलब है कि तुम बड़ी ऊंचाइयों के लिए बने हो मेरे बेटे!" मैंने इस पर विश्वास किया पापा. मैंने इस पर विश्वास किया क्योंकि यह आपने कहा था.

ऋतिक ने लिखा, एक और यादगार बात जो मुझे याद है, वह यह है कि जब मैं एक एक्टर के तौर पर अपने शुरुआती दिनों में एक शूट को लेकर नर्वस था, तो आपने मेरी तरफ देखा और कहा, "हर शॉट से पहले, जब क्लैप आपके चेहरे को ढकती है - खुद को समेट लो, मुस्कुराओ और धीरे से कहो 'मैजिक टाइम' और फिर सब कुछ छोड़ दो!" वह बात मेरे साथ रह गई पापा और मैं आज भी उसका इस्तेमाल करता हूं. यह जादू की तरह काम करता है...हर बार.

संजय खान को बताया टीवी इंडस्ट्री का पायनियर

"आप भारतीय टेलीविजन इंडस्ट्री के लिए एक पायनियर रहे हैं. इंटरनेट पर आसानी से रिसर्च के ऑप्शन अवेलेबल होने के कई साल पहले "टीपू सुल्तान" जैसा वेल रीसर्च्ड ऐतिहासिक शो बनाया - आपने OTT से बहुत पहले भारतीय टेलीविजन के लिए स्टैंडर्ड ऊंचा कर दिया और इतने सालों बाद भी यह शो हममें से बहुतों का पसंदीदा बना हुआ है. सच में पापा आपको कोई नहीं रोक सकता, आपने तो मौत को भी चकमा दिया और आगे बढ़ते रहे. आप अगले 100 सालों तक हमारे गाइड बने रहें! हम आपसे बहुत प्यार करते हैं. हैप्पी बर्थडे पापा."

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Hrithik Roshan, Hrithik Roshan Father In Law, Hrithik Roshan Ex Wife, Hrithik Roshan Girl Friend, Sussanne Khan, Sussanne Khan Father, Sanjay Khan, Sanjay Khan Birthday, Sanjay Khan Age, Sanjay Khan Movies, Sanjay Khan Tv Show, Sanjay Khan Hrithik Roshan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com