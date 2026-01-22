विज्ञापन

सनी और दिलजीत से ज्यादा रईस है बॉर्डर 2 का ये एक्टर, 10 साल में की हैं सिर्फ 24 फिल्में, नेट वर्थ 381 करोड़

सनी देओल ने बेताब, दामिनी, घायल, घातक, जिद्दी, जीत, गदर और गदर 2 जैसी मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं. सनी की ये फिल्में आज भी लोग देखना पसंद करते हैं. इतनी हिट फिल्में देने के बाद भी उतने अमीर एक्टर नहीं बन पाए.

वरुण धवन हैं बॉर्डर 2 के सबसे अमीर एक्टर

साल 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक बॉर्डर 2 कल 23 जनवरी को रिलीज होने जा रही है. फिल्म को लेकर पूरे देश में खास क्रेज नजर आ रहा है. खासकर लोग सनी देओल को बॉर्डर 2 में देखने के लिए बेताब हैं, क्योंकि सनी ने बॉर्डर (1997) में पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ इंडियन आर्मी को लीड किया था. अब एक बार फिर सनी पाक आर्मी को ललकारते नजर आएंगे. बॉर्डर 2 में सनी देओल सबसे सीनियर एक्टर हैं और उनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत है. फिल्म इंडस्ट्री में चार दशक से भी ज्यादा समय से सनी ने खास पहचान बनाई और अपनी शुरुआती हिट फिल्मों से खूब कमाई की, लेकिन कमाई के मामले में वह बॉर्डर 2 के इस हीरो के आगे कहीं भी नहीं टिकते हैं. इस एक्टर को फिल्म इंडस्ट्री में आए अभी एक दशक हुआ है और इसकी नेटवर्थ सनी से कई ज्यादा है.

एक दशक में कमाई में सनी से आगे निकला ये हीरो

सनी देओल ने बेताब, दामिनी, घायल, घातक, जिद्दी, जीत, गदर और गदर 2 जैसी मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं. सनी की ये फिल्में आज भी लोग देखना पसंद करते हैं. इतनी हिट फिल्में देने के बाद भी उतने अमीर एक्टर नहीं बन पाए, जितने कि तीनों खान और अन्य एक्टर्स हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो सनी की कुल नेटवर्थ 130 करोड़ रुपये है, जो फिल्म की बाकी स्टार कास्ट के सामने बहुत कम है.

बॉर्डर 2 की स्टारकास्ट में सबसे अमीर एक्टर वरुण धवन हैं, जिन्होंने अब तक सिर्फ 24 फिल्में की हैं. वरुण ने साल 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर से अपने करियर की शुरुआत की थी. वरुण का डेब्यू सुपरहिट साबित हुआ था. इसके बाद उन्होंने 10 से ज्यादा लगातार हिट फिल्में दी थीं. हालांकि वह अपनी एक्टिंग से कई बार ट्रोल हुए, लेकिन वह इकलौते ऐसे एक्टर हैं, जिन्होंने शुरुआती करियर में इतनी फिल्में हिट दी हैं. वरुण की नेटवर्थ की बात करें तो यह 381 करोड़ रुपये है, जो कि सनी की नेटवर्थ से दोगुनी से भी ज्यादा है.

इस पंजाबी स्टार की सनी से ज्यादा है नेटवर्थ

वहीं, फिल्म में पंजाबी स्टार दिलजीत दोसांझ भी वर्दी में नजर आएंगे. बॉर्डर 2 में वह शहीद निर्मल जीत सिंह शेखों के रोल में होंगे. उन्होंने भी भारत से लेकर विदेश तक अपनी खास पहचान बना ली है. वह फिल्मों से ज्यादा अपने गाने और दुनियाभर में होने वाले अपने लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट से कमाते हैं. इसके अलावा वह बड़ी-बड़ी कंपनी के लिए विज्ञापन भी करते हैं, जहां से उनकी मोटी कमाई होती है.

अमेरिका और कनाडा में उनके गानों का सिक्का चलता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिलजीत की नेटवर्थ 172 करोड़ रुपये है. दिलजीत ने कुछ ही सालों की कमाई से 40 साल से भी ज्यादा समय से काम कर रहे सनी की कमाई को पीछे छोड़ दिया है. बॉर्डर 2 की बात करें तो इसमें सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी भी नजर आने वाले हैं. फिल्म इस गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है.

