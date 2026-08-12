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26 साल पहले बंजारन बनकर थिरकी थीं करिश्मा कपूर, ए.आर. रहमान के संगीत और कविता-सुखविंदर की आवाज ने बनाया सदाबहार हिट

करिश्मा कपूर ने अपने करियर में कई ऐसी फिल्में और गाने किए हैं जो सालों बाद भी लोगों की याद हैं. साल 2000 में एक गाना आया जिसमें वो बंजारन के लुक में डांस करती दिखीं. करिश्मा कपूर के खास डांस ने लोगों का दिल जीत लिया था.

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26 साल पहले बंजारन बनकर थिरकी थीं करिश्मा कपूर, ए.आर. रहमान के संगीत और कविता-सुखविंदर की आवाज ने बनाया सदाबहार हिट
करिश्मा कपूर के डांस ने लोगों के दिलों पर चलाया था जादू
नई दिल्ली:

हिंदी सिनेमा में कुछ गाने ऐसे होते हैं, जिनको सुनते ही पुराने दौर का यादें ताजा हो जाती हैं. बात करें 90 के दशक के गानों की तो वो सालों बाद भी लोगों के जहन में बसे हुए हैं, और इसकी वजह है उन गानों का संगीत, उसकी कहानी और किरदार जिसके हर अंश से लोगों की जुड़ाव महसूस होता था. यही वजह है कि पुराने दौर के गानों को सुनते ही यादें ताजा हो जाती हैं. आज हम एक ऐसे ही गाने की बात करेंगे जिसको रिलीज हुए 26 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी इस गाने के बजते ही पैर थिरकने लगते हैं. इस गाने में करिश्ना कपूर बहुत ही अलग अंदाज में नजर आई थीं. 

'जुबैदा' फिल्म का 'मै अलबेली' गाना

साल 2001 में आई फिल्म जुबैदा में करिश्मा कपूर 'मैं अलबेली' गाने में एक अलग ही अंदाज में नजर आई थीं. करिश्मा बंजारन के गेटअप में एक अलबेली लड़की के अंदाज में नजर आई थीं. इस गाने में उनके डांस ने गाने को यादगार बना दिया था. इस फिल्म का संगीत ए.आर रहमान ने तैयार किया था, जिसे कविता कृष्णमूर्ति और सुखविंदर सिंह ने अपनी आवाज दी थी. गाने के बोल जावेद अख्तर ने लिखे थे. लगभग 5 मिनट इस गाने में करिश्मा कपूर का डांस देखते ही बनता है. गाने में करिश्मा रंग-बिरंगे कपड़ो में देसी माहौल में डांस करती हैं. 

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इस गाने को फिल्म में एक फिल्म के शूट के लिए फिल्माया जा रहा था. इस गाने से वो अपने फिल्मी करियर की शुरूआत करने की कोशिश  करती हैं. लेकिन उनके पिता अमरीश पुरी शूट को बीच में ही रोक देते हैं. 

'जुबैदा' में करिश्मा ने निभाया था चुनौतीपूर्ण किरदार

साल 2001 मे आई फिल्म जुबैदा का निर्देशन श्याम बेनेगल ने किया था.  इस फिल्म में करिश्मा कपूर के साथ रेखा, मनोज बाजपेयी और अमरीश पुरी जैसे कलाकार भी नजर आए थे. करिश्मा ने फिल्म में टाइटल रोल निभाया था. बता दें कि फिल्म 19 जनवरी 2001 को रिलीज हुई थी, लेकिन इसका म्यूजिक एल्बम 'मै अलबेली' 2000 में रिलीज हो चुका था. फिल्म में करिश्मा बहुत ही महत्वकांक्षी लड़की का रोल प्ले करती हैं. जो शादी के बाद तलाक की मार झेलती हैं. अपने बच्चे के साथ वो जीने लगती हैं. लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक मोड़ आता है और वो मनोज बाजपेयी ( महाराजा विजयेंद्र सिंह) से मिलती हैं और उनकी प्रेम कहानी आगे बढ़ती है. फिर वो अपने बेटे को अपनी मां के पास छोड़कर महाराजा विजयेंद्र सिंह से शादी कर लेती हैं.  हालांकि वो विजयेंद्र से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वह महल के कठोर रीति-रिवाजों का पालन करने में असमर्थ थी. 

आज भी जब ये गाना 'मैं अलबेली' सुनाई देता है तो करिश्मा कपूर का वो चंचल अंदाज याद आ जाता है. गाने को सुनते ही पैर अपने आप थिरकने लगते हैं. यही वजह है कि सालों बाद भी ये गाना लोगों के बीच अपनी खास जगह बनाए हुए है.

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