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'बारा नंबर' की शूटिंग खत्म, 'मिर्जापुर: द फिल्म' और 'हैवान' के साथ सितंबर में बड़े पर्दे पर छाने को तैयार श्रिया पिलगांवकर

ओटीटी पर अपनी दमदार पहचान बना चुकीं इस अभिनेत्री ने अब एक ऐसे प्रोजेक्ट की शूटिंग पूरी कर ली है, जो हिंदी सिनेमा में कम ही देखने को मिलता है. दिलचस्प बात यह है कि अगले ही महीने वह दो बड़ी फिल्मों के साथ बड़े पर्दे पर दर्शकों को चौंकाने के लिए तैयार हैं.

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'बारा नंबर' की शूटिंग खत्म, 'मिर्जापुर: द फिल्म' और 'हैवान' के साथ सितंबर में बड़े पर्दे पर छाने को तैयार श्रिया पिलगांवकर
बारा नंबर में नजर आएंगी श्रिया पिलगांवकर

अभिनेत्री श्रिया पिलगांवकर ने अपनी आगामी फिल्म 'बारा नंबर' की शूटिंग पूरी कर ली है. अभिनेता-फिल्ममेकर विर दास के निर्देशन में बनी यह फिल्म मनोवैज्ञानिक फाउंड-फुटेज हॉरर के अनोखे फॉर्मेट को एक्सप्लोर करती है, जो इसे मुख्यधारा के भारतीय सिनेमा में एक अलग और दिलचस्प प्रोजेक्ट बनाता है. कई चर्चित फिल्मों और स्ट्रीमिंग सीरीज में अपने अभिनय से पहचान बना चुकीं श्रिया ने हाल ही में इस प्रोजेक्ट का शूट पूरा किया.

अपने अनुभव के बारे में बात करते हुए श्रिया पिलगांवकर ने कहा, "मैंने अभी-अभी 'बारा नंबर' की शूटिंग पूरी की है और फाउंड-फुटेज हॉरर फिल्म की शूटिंग करना मेरे लिए एक बेहद रोमांचक अनुभव रहा. विर दास और उनकी टीम के साथ यह मेरा दूसरा सहयोग है और उनकी बेबाक और साहसिक कहानी कहने की शैली के सामने खुद को पूरी तरह समर्पित करना हमेशा एक शानदार अनुभव होता है. मुझे हमेशा से हॉरर पसंद रहा है, इसलिए इस जॉनर में कुछ अनपेक्षित और अलग करने का अनुभव, एक बेहतरीन कास्ट और क्रू के साथ, बेहद मजेदार रहा. मैं खुश हूं कि मुझे ऐसी विविध कहानियां मिल रही हैं, जो मुझे एक कलाकार के तौर पर पूरी तरह खुलकर प्रयोग करने का मौका देती हैं. अब मैं सितंबर में रिलीज होने वाली 'मिर्जापुर: द फिल्म' और प्रियदर्शन की 'हैवान' के सिनेमाघरों में आने का इंतजार कर रही हूं."

'बारा नंबर' की शूटिंग पूरी करने के बाद श्रिया अब सितंबर में आने वाली अपनी दो बड़ी थिएट्रिकल रिलीज के लिए तैयार हैं. वह दिग्गज निर्देशक प्रियदर्शन की थ्रिलर 'हैवान' में अक्षय कुमार और सैफ अली खान के साथ नजर आएंगी. इसके अलावा वह लोकप्रिय क्राइम फ्रेंचाइजी पर आधारित बहुप्रतीक्षित थिएट्रिकल फिल्म 'मिर्जापुर: द फिल्म' का भी हिस्सा हैं. 

श्रिया ने साल 2016 में यशराज फिल्म्स की 'फैन' से हिंदी सिनेमा में डेब्यू किया था, जिसमें उन्होंने शाहरुख खान के साथ स्क्रीन शेयर की. एक बड़े बजट की एक्शन फिल्म से हुआ यह डेब्यू उनके करियर की शुरुआत से ही बड़े और मेनस्ट्रीम प्रोजेक्ट्स के साथ उनके जुड़ाव को दर्शाता है. इसके बाद श्रिया ने फिल्मों और ओटीटी दोनों माध्यमों में एक अलग पहचान बनाई. 'मिर्जापुर' में स्वीटी गुप्ता, 'गिल्टी माइंड्स' में एडवोकेट कशफ क्वाज़े और 'द ब्रोकन न्यूज' में न्यूज एडिटर राधा भार्गव जैसे किरदारों ने उनकी अभिनय क्षमता और रेंज को सामने रखा. हाल के प्रोजेक्ट्स में 'छल कपट: द डीसिप्शन' और YRF की 'मंडला मर्डर्स' भी शामिल हैं.

आज के दौर में बहुत कम कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने स्ट्रीमिंग और थिएट्रिकल सिनेमा, दोनों में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है. और उससे भी कम कलाकारों को एक ही महीने में दो बड़े थिएट्रिकल प्रोजेक्ट्स के साथ दर्शकों के सामने आने का मौका मिलता है. श्रिया पिलगांवकर ने भले ही ओटीटी पर अपने दमदार काम के चलते 'ओटीटी क्वीन' के तौर पर खास पहचान बनाई हो, लेकिन उन्होंने लगातार ऐसे किरदार और कहानियां चुनी हैं जो उनके काम को डिजिटल स्पेस से आगे ले जाते हैं.

अब 'बारा नंबर' जैसे प्रयोगात्मक प्रोजेक्ट के बाद, सितंबर में 'हैवान' और 'मिर्जापुर: द फिल्म' के साथ बड़े पर्दे पर श्रिया की मौजूदगी उनके लगातार विकसित होते करियर की एक नई तस्वीर पेश करने वाली है.

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