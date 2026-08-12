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तस्वीर नहीं लगाएंगे'...मां तेजी बच्चन की जयंती पर भावुक हुए अमिताभ बच्चन, शेयर किया भावुक पोस्ट

महानायक अमिताभ बच्चन ने मां तेजी बच्चन की जयंती पर भावुक पोस्ट साझा किया. बिग बी ने उन्हें अपनी प्रेरणा, हौसले और सब्र की मिसाल बताते हुए कहा कि उनकी छवि हमेशा दिल में बसी हुई है.

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तस्वीर नहीं लगाएंगे'...मां तेजी बच्चन की जयंती पर भावुक हुए अमिताभ बच्चन, शेयर किया भावुक पोस्ट
Amitabh bachchan with his mother Tezi bachchan
IMDB

मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने बुधवार को अपनी मां तेजी बच्चन को उनके जन्मदिन पर अपने ब्लॉग पर एक खास पोस्ट शेयर करके याद किया. उन्होंने अपनी मां को प्रेरणा, साहस और धैर्य की मिसाल बताया.

Amitabh bachchan pic

अमिताभ बच्चन की भावुक पोस्ट
Photo Credit: Amitabh bachchan with his mother Tezi bachchan

बुधवार सुबह अमिताभ ने सोशल मीडिया पर अपनी मां को याद करते हुए एक प्यारा सा नोट लिखा. उन्होंने लिखा कि 12 अगस्त , मां का जन्म दिवस ! हमारी प्रेरणा, हमारा मनोबल!"

Amitabh bachchan pic

अमिताभ बच्चन अपनी मां के साथ

साथ ही यह भी बताया कि उन्होंने आज मां के बर्थ डे पर सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर क्यों नहीं लगाई. उन्होंने लिखा कि तस्वीर नहीं लगाएंगे. क्यूंकि जिनकी छवि हृदय में सदा रही हो, उसे यहां कैसे अंकित किया जा सकता है.

बता दें कि तेजी बच्चन का जन्म 12 अगस्त 1914 को लायलपुर (अब पाकिस्तान) में एक पंजाबी सिख परिवार में हुआ था. उनका मूल नाम तेजवंत कौर सूरी था.

Amitabh bachchan pic

harivansh rai bachchan with teji bachchan
Photo Credit: IMDB

 तेजी बच्चन ने 1941 में मशहूर हिंदी कवि हरिवंश राय बच्चन से शादी की थी और वे मशहूर कवि से जुड़े साहित्यिक और सांस्कृतिक हलकों में भी अपनी पहचान रखती थीं. वे एक थिएटर कलाकार भी थीं और उन्होंने कई स्टेज नाटकों में हिस्सा लिया था, जिनमें शेक्सपियर के नाटक 'मैकबेथ' का हिंदी रूपांतरण भी शामिल था.

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तेजी बच्चन अमिताभ व अजिताभ बच्चन के साथ
Photo Credit: IMDB

तेजी बच्चन अमिताभ व अजिताभ बच्चन की मां थीं. अजिताभ ज्यादातर फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध से दूर रहे और उन्होंने बिजनेस में अपना करियर बनाया, जबकि अमिताभ बच्चन ने हिंदी सिनेमा की दुनिया में अपनी जबरदस्त पहचान बनाई.

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Teji Bachchan in the play Macbeth
Photo Credit: IMDB

तेजी बच्चन ने गायन और अभिनय का शौक था. उन्होंने शेक्सपियर के नाटक 'मैकबेथ' के हिंदी रूपांतरण में अभिनय भी किया था. 

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Abhishek Aiswarya wedding pic
Photo Credit: IMDB

तेजी बच्चन का निधन 21 दिसंबर 2007 को मुंबई में 93 साल की उम्र में हुआ था. उनका निधन उनके पोते अभिषेक बच्चन की बॉलीवुड सुपरस्टार ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ शादी के कुछ ही महीनों बाद हुआ था.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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