विज्ञापन

135 मिनट की इस हॉरर फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर कब्जा, 16 दिनों में कर ली 3140 करोड़ की कमाई, बजट है 484 करोड़

द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. इस फिल्म ने दुनियाभर में तगड़ी कमाई कर ली है. जिसे सुनकर आप शॉक्ड रह जाएंगे.

Read Time: 2 mins
Share
135 मिनट की इस हॉरर फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर कब्जा, 16 दिनों में कर ली 3140 करोड़ की कमाई, बजट है 484 करोड़
द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स का डर लोगों में कायम
नई दिल्ली:

हॉरर फिल्मों के दीवाने द कॉन्ज्यूरिंग सीरीज को खूब पसंद करते आए हैं. जब भी इस सीरीज का नया पार्ट आया, सिनेमाघरों में डर और रोमांच की लहर दौड़ गई. अब इस फ्रेंचाइजी की आखिरी किस्त 'द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स' रिलीज हुई है और आते ही इसने धमाका कर दिया है. 5 सितंबर को रिलीज हुई ये फिल्म अब तक 15 दिन पूरे कर चुकी है और बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ रही है. इस फिल्म ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर अब तक 355 मिलियन डॉलर कमा लिए हैं.

यानी दुनियाभर में फिल्म ने 3140 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.  खास बात ये है कि फिल्म का बजट महज 55 मिलियन डॉलर (484 करोड़) था, यानी लागत से कई गुना ज्यादा पैसा छाप लिया गया है. कमाई का ये सफर अभी भी जारी है और फैंस को लग रहा है कि ये फिल्म 500 मिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है.

बाकी पार्ट्स से कम मजेदार, लेकिन फैंस खुश

फिल्म को लेकर दर्शकों की राय मिली-जुली है. कुछ लोगों को ये पिछले पार्ट्स जितनी दमदार नहीं लगी, लेकिन फिर भी ये औसत हॉरर फिल्मों से कहीं बेहतर साबित हो रही है. सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा- 'कल देखी, मजेदार थी… फ्रेंचाइजी की बेस्ट तो नहीं लेकिन अच्छी लगी'. वहीं दूसरे फैन ने कहा -'ये फिल्म पक्का 500 मिलियन डॉलर पार करेगी, खासकर हैलोवीन सीज़न आने वाला है'.

दमदार स्टारकास्ट और शानदार डायरेक्शन

फिल्म की जान बनी है इसकी स्टारकास्ट. इसमें पैट्रिक विल्सन, वेरा फार्मिगा, मिया टॉमलिंसन और बेन हार्डी ने शानदार परफॉर्मेंस दी है. डायरेक्शन की कमान संभाली है माइकल चाव्स ने, जिन्होंने डर और थ्रिल को शानदार तरीके से पेश किया है. अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में ये फिल्म और कितना कलेक्शन कर पाती है. लेकिन इतना तो तय है कि हॉरर मूवी लवर्स के लिए 'द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स' किसी तोहफे से कम नहीं है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
The Conjuring Last Rites, The Conjuring Last Rites Box Office Collection
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com