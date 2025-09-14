484 करोड़ बजट, 2625 करोड़ दुनियाभर में कमाई, 9 दिनों में भारत में डंका, सिनेमा लवर्स के लिए है सुपरहिट फिल्म

महंगे बजट की फिल्में हमेशा चर्चा में रहती हैं. वहीं इन दिनों बॉलीवुड फिल्मों का बजट भी 300 से 500 करोड़ तक पहुंच जाता है. हालांकि अगर हॉलीवुड फिल्मों की बात करें तो यह बजट 1000 से 2000 करोड़ के बीच होता है. लेकिन हम आपको ऐसी हॉलीवुड फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जो 5 सितंबर 2025 को वर्ल्डवाइड सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. बजट था 484 करोड़ लेकिन दुनियाभर में इस फिल्म ने 2625 करोड़ का कलेक्शन किया. जबकि भारत में यह आंकड़ा 9 दिनों में 72 करोड़ तक पहुंच गया है. जबकि इन 9 दिनों में भारत की बागी 4, मद्रासी, घाटी, लिटिल हार्ट्स, द बंगाल फाइल्स, मिराई और एक चतुर नार जैसी फिल्में रिलीज हुई हैं. इनके बावजूद फिल्म का कलेक्शन हर दिन बढ़ रहा है.

हम बात कर रहे हैं कॉन्ज्यूरिंग फ्रेंचाइज की लेटेस्ट हॉरर फिल्म द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स की, जिसने 9 दिनों में भारत में 72.05 करोड़ का कलेक्शन किया है. जबकि भारत में ग्रॉस कलेक्शन 82.75 करोड़ का है. वहीं दुनिया भर में फिल्म ने 2625 करोड़ की कमाई की है, जो कि 484 करोड़ बजट से कई ज्यादा है.

9 दिनों में कलेक्शन देखें तो पहले दिन 17.5 करोड़ की कमाई फिल्म ने की थी, जिसके बाद दूसरे दिन आंकड़ा 17.5 करोड़ ही रहा. तीसरे दिन कलेक्शन 15.5 करोड़ पहुंचा. जबकि मंडे यानी चौथे दिन कमाई 5 करोड़ पर पहुंच गई. इसके बाद पांचवे दिन 5.5 करोड़ का कलेक्शन फिल्म ने हासिल किया है. छठे दिन 3.25 करोड़, सातवें दिन 2.75 करोड़ की कमाई फिल्म ने की, जिसके बाद पहले हफ्ते में 67 करोड़ का कलेक्शन फिल्म ने हासिल किया, जिसमें 35.9 करोड़ अंग्रेजी में, 27.2 करोड़ हिंदी में, तमिल में 2.74 करोड़ और तेलुगू में 1.16 करोड़ का कलेक्शन फिल्म ने हासिल किया है.

आठवें दिन फिल्म की कमाई 2 करोड़ हुई. जबकि शनिवार को यह आंकड़ा 3 करोड़ पर पहुंचा है. वहीं बागी 4 की बात करें तो टाइगर श्रॉफ की फिल्म ने 9 दिनों 47.25 करोड़ की कमाई भारत में की है. जबकि वर्ल्डवाइड यह आंकड़ा 65 करोड़ का है. इसके अलावा लेटेस्ट रिलीज मिराई ने 26.45 करोड़ दो दिन में कमाए हैं. वर्ल्डवाइड आंकड़ा 40 करोड़ से ज्यादा का हो गया है. जबकि मद्रासी ने 9 दिनों में 53.86 करोड़ की कमाई भारत में की है. वर्ल्डवाइड आंकड़ा 83.2 करोड़ तक पहुंचा है.