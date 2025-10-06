488 करोड़ के बजट में इस हॉरर मूवी ने कमाए 4000 करोड़, शूटिंग के समय एक्ट्रेस के हाथ पर बन जाते थे क्रॉस के निशान

हॉरर फिल्मों की फेवरेट एक्ट्रेस वेरा फार्मिगा, जिन्हें आप ‘द कोन्जूरिंग' सीरीज में लॉरेन वारेन के रोल में जानते हैं, अब इस मशहूर हॉरर फ्रेंचाइजी को अलविदा कह चुकी हैं. उन्होंने पैट्रिक विल्सन के साथ आखिरी बार ‘द कोन्जूरिंग: लास्ट राइट्स' में काम किया. लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया. एक्ट्रेस ने खुद बताया कि उन्हें सेट पर अक्सर रहस्यमयी चोटें लगती थीं और उनके शरीर पर अचानक नीले निशान बन जाते थे. अब उन्होंने इन डरावनी घटनाओं से पर्दा उठाया है.

रहस्यमय चोटों का डरावना किस्सा

‘द कोन्जूरिंग: लास्ट राइट्स' एक्ट्रेस वेरा फार्मिगा ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें कई बार रहस्यमय चोटें लग जाती थीं. जैसे किसी ने उन्हें मारा हो लेकिन असल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था. उन्होंने कहा, 'कई बार मेरे शरीर पर अचानक नीले निशान बन जाते थे. एक बार तो मेरे पैर पर क्रॉस के आकार का निशान तक दिखा'. वेरा ने बताया कि उन्होंने और उनके को-स्टार पैट्रिक विल्सन ने इन घटनाओं पर ज्यादा चर्चा नहीं की क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इसे लोग फिल्म का प्रमोशन समझें या इसे सनसनीखेज खबर बना दें.

10 साल बाद खत्म हुई डर की जर्नी

वेरा और पैट्रिक ने लगभग एक दशक तक 'द कोन्जूरिंग यूनिवर्स' में साथ काम किया है. ‘द कोन्जूरिंग: लास्ट राइट्स' उनकी इस हॉरर जर्नी का आखिरी चैप्टर है. ये फिल्म न्यू इंग्लैंड सोसाइटी ऑफ साइकिक रिसर्च के फाउंडर्स एड और लॉरेन वारेन के एक असली केस पर आधारित है. इसमें 1970–80 के दशक के दौरान पेनसिल्वेनिया में हुई डरावनी घटनाओं को दिखाया गया है. वेरा ने कहा, 'ये फिल्म सिर्फ डराती नहीं बल्कि रुलाती भी है. इसमें बहुत सारी भावनाएं छिपी हैं. ऐसा लगा जैसे हम एक लंबी जर्नी के अंत में पहुंच गए हों.'

'द कोन्जूरिंग: लास्ट राइट्स' बजट और कलेक्शन

'द कोन्जूरिंग: लास्ट राइट्स' 5 सितंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई. इस फिल्म में सिर्फ हॉरर नहीं बल्कि इमोशन का टच भी देखने को मिला. वेरा और पैट्रिक की कैमिस्ट्री ने दर्शकों को एक बार फिर वारेन कपल की दुनिया में खींच लिया. अब जब वेरा ने इस सीरीज को अलविदा कह दिया है, तो फैंस के लिए ये एक भावुक पल है. फिल्म का बजट लगभघ 488 करोड़ रुपये (55 मिलियन डॉलर) है जबकि इसने बॉक्स ऑफिस 4066 करोड़ रुपये (458 मिलियन डॉलर) का कलेक्शन किया.